Tenis de Michael Jordan se venden en más de medio millón de dólares

Un par de zapatillas firmadas por Michael Jordan que usó durante su temporada de novato 1984-85 fueron vendidas este domingo Sotheby's en 560 mil dólares, un récord de todos los tiempos para unos tenis deportivos.

Las zapatillas, propiedad del famoso coleccionista Jordy Geller, rompieron la marca establecida de un prototipo original de los primeros zapatos de Nike dados a los corredores de la Universidad de Oregón por el cofundador de Nike y entrenador de Oregón Bill Bowerman.

Esos zapatos, que también fueron vendidos por Geller, alcanzaron los 437 mil dólares en julio del año pasado.

No se ha dado a conocer el nombre del nuevo dueño de los tenis de Jordan.

Geller, quien compró los zapatos en 2012, dijo que se dio cuenta de que probablemente debería separarse de ellos cuando vio la histeria de los artículos de Michael Jordan impulsados por el documental de ESPN "The Last Dance", cuyos dos últimos episodios de la serie de 10 partes concluyen el domingo por la noche en Estados Unidos.