Tercera derrota de Urías, Dodgers cae ante Pittsburgh Pirates

CIUDAD DE MÉXICO, abril 27 (EL UNIVERSAL).- El pitcher mexicano, Julio Urías, sufrió su tercer descalabro de la temporada. Esto, tras la derrota que enfrentaron Los Ángeles Dodgers (2-6) ante los Pittsburgh Pirates.

El pitcher mexicano abandonó la lomita de las responsabilidades después de sufrir siete hits, seis carreras limpias en 5.2 entradas de labor, concedió dos bases y ponchó a cinco enemigos en 96 lanzamientos.

Urías, en seis aperturas, cuenta con tres juegos ganados e igual número de derrotas, con 4.41 de efectividad, 32.2 episodios lanzados y 35 ponches.

"No ejecuté, siento que no ejecuté durante todo el juego. Obviamente hubo entradas buenas, pero los innings malos siento que fallé al ejecutar", confesó Julio para SportsNet LA.

"Cada uno se enfoca en hacer el trabajo, no importa si eres el abridor o si viene después, cada quien busca hacer el trabajo que les toca. Simplemente hoy fallé, tengo que ser mejor para la otra, hay que decirlo como es", sentenció el pitcher.

¿Cuándo será el siguiente juego de Los Ángeles Dodgers?

Pese a que este fin de semana Dodgers se enfrentará a los St. Louis Cardinals, Julio Urías no estará presente; por lo que, probablemente, se presentará hasta los primeros días de mayo en el duelo frente a los Philadelphia Phillies.