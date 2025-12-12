Tercera División anuncia visorías

A pocos días del arranque del Torneo del Sol 2026, las autoridades de la Tercera División Profesional anunciaron la realización de diversas visorías con el fin de integrar a las selecciones que representarán a cada grupo en esta tradicional competencia nacional.

En el caso del Grupo XII, donde participa el Potosinos Futbol Club, la visoria se programó para el viernes 12 de diciembre, a partir de las 13:00 horas, en el Estadio Gen-León, ubicado en Lagos de Moreno, Jalisco.

De acuerdo con el reglamento, deberán presentarse los cinco mejores jugadores de cada club pertenecientes a las categorías 2007, 2008, 2009 y 2010, quienes serán evaluados para conformar el plantel que competirá en el Torneo del Sol.

El director técnico del Potosinos FC, René Isidoro García, confirmó la lista de elementos que representarán al equipo potosino en esta visoria: Alejandro Juárez Adrián, Santiago Guzmán Alanís, Javier Acevedo Contreras, Juan Rodrigo Ramos Reyes y Manuel Arellano Montes de Oca.

Los jugadores viajarán desde temprana hora para ponerse a disposición del cuerpo técnico responsable de la selección del Grupo XII, el cual definirá al plantel que afrontará este importante compromiso.

Con esta etapa de evaluación, la Tercera División Profesional avanza en la preparación del Torneo del Sol 2026, una competencia clave para el desarrollo y proyección de jóvenes futbolistas en el país.