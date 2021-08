Tercero y cuarto lugar para el equipo Canel´s

Después de muchas horas de incertidumbre si se corría el domingo o ayer lunes, debido a que la lluvia no concedía tregua en el Súper Ovalo Potosino, al final pasadas las 15:00 horas del domingo arrancó el "Gran Premio Canel´s", fecha cinco de NASCAR Peak México.

Los autos se alistaban en el puesto de revisión mientras que los servicios de emergencia buscaban dejar seca la pista para tener evento, los autos #88 y #14 de CANEL´S/LOGITECH G/LABORATORIOS TEQUIS/AMANC listos con telemetría de fechas anteriores en San Luis, finalmente Rubén García Jr. parte adelante del pelotón mientras que Alex se colocaba en el lugar cinco.

Primeras diez vueltas no contaban para carrera se otorgaban como un pequeño entrenamiento para posteriormente realizar algunos ajustes a los autos y así poder arrancar el "Gran Premio Canel´s", el estratega de CANEL´S/LOGITECH G/LABORATORIOS TEQUIS/AMANC aprovecha hasta el último segundo para dejar sus autos en el mejor estado modificando y telemetría inicial.

Arrancada la quinta fecha del campeonato, Rubén se va de líder en la vuelta cinco y se mantiene sumando puntos extras al adquirir esta posición, posteriormente desciende varios lugares que recupera en el giro 167 colocando al auto #88 CANEL´S/LOGITECH G/LABORATORIOS TEQUIS/AMANC en el top tres de carrera, el tiempo está por concluir, las vueltas pactadas no se completan, Rubén busca superar a Salvador de Alba en la última curva previo a bandera a cuadros, debajo de ellos Max Gutiérrez los desacomoda mandando a Rubén a la barda y así perdiendo el top tres de carrera al cruzar cuarto.

Al respecto Rubén García Jr. #88 CANEL´S/LOGITECH G/LABORATORIOS TEQUIS/AMANC, comentó: "Sí, una carrera muy complicada. Pareciera que a muchos pilotos se les olvidó cómo correr y se volvió una carrera a base de contactos. Creímos haber logrado sobrevivir y terminar en segundo lugar, pero un contacto en la última curva me hizo perder 2 posiciones. Nos vamos con un sabor de boca algo amargo por no otorgar un nuevo podio a mi equipo CANEL´S/LOGITECH G/LABORATORIOS TEQUIS/AMANC, pero con hambre de revancha y recuperar el campeonato que los puntos están muy cerca".

La pelea por la victoria dentro de NASCAR Challenge se pone tensa en los últimos minutos de carrera, Alex de Alba Jr. #14 CANEL´S/LOGITECH G/LABORATORIOS TEQUIS/AMANC se encuentra en posibilidad de sumar su segundo triunfo consecutivo, una carrera muy golpeada, mantiene su auto firme en el top tres de su categoría, al final en el giro 185 de 189 un contacto lo descontrola perdiendo la oportunidad de coronarse frente a su público, al final cruza la meta en tercero.

Las impresiones del potosino Alex de Alba Jr. #14 CANEL´S/LOGITECH G/LABORATORIOS TEQUIS/AMANC fueron: "La verdad al último no sé cómo pasaron las cosas, como dijo Rubén parece que a muchos pilotos se les olvidó cómo correr y se fueron a puro golpe sin respeto a sus compañeros, pero bueno, trabajamos muy bien en el auto #14 CANEL´S/LOGITECH G/LABORATORIOS TEQUIS/AMANC tenía al final muchas posibilidades de conseguir la victoria pero pues el toque me descuadro y perdí lugares que ya no pude recuperar al estar en verde, blanca y cuadros, entramos terceros y eso nos permite seguir en pelea, a prepararnos para las carreras que siguen".