Terminó la participación de Fernanda Contreras en el US Open



Lunes, 29 de agosto de 2022 18:51 | Deportes | TENIS-CONTRERAS



CIUDAD DE MÉXICO, agosto 29 (EL UNIVERSAL).- La tenista mexicana Fernanda Contreras cayó en primera ronda frente a la tenista checa Barbora Krejcíková en sets corridos por 0-6 y 4-6. Ante una gran presencia de aficionados mexicanos en la cancha 10, terminó su participación en el US Open.

La primera manga fue trágica para Contreras. Durante el tercer juego, tuvo tres oportunidades de quebrarle el saque a la checa y no pudo. Caso contrario al de su rival, quien no perdonó y aprovechó todas las oportunidades de quiebre, incluido el saque por el set.

Al grito de "México, México", inició el segundo set en el cual se vio una mejor versión de la tenista de 24 años nacida en San Luis Potosí.

Las dos sufrieron por momentos a la hora de servir, cometiendo y cediendo puntos por dobles faltas. Durante el tercer juego del segundo set, Fernanda con un par de pelotas cortas logró vencer a la checa jugando cerca de la red y ganó su primer juego vía quiebre.

Sin embargo, no fue suficiente. Llego a estar 40-15 en el cuarto juego para confirmar el quiebre y tras estar cuatro veces en deuce, Barbora logró quebrarle el saque y ponerse 1-3. Fernanda logró quebrar el saque dos veces más y en Flushing Meadows se escuchaba el "Cielito Lindo" entonado por los mexicanos presentes. La clave estuvo en la poca efectividad para mantener su saque. Entrando al décimo y último juego del partido, pudimos ver a la tenista mexicana leyendo anotaciones de un cuaderno para aplicar en el partido, pero aún así el partido terminó con Krejcíková quebrando el saque una vez más y llevándose el 4-6 final.

Contreras se llevará 80 mil dólares por haber disputado la primera ronda del US Open, y la certeza de que tiene el nivel para entrar al cuadro principal de un Grand Slam y poner en alto el nombre de México.