Terry Rozier se declara no culpable de conspiración en apuestas de la NBA

NUEVA YORK (AP) — Terry Rozier del Heat de Miami se declaró no culpable el lunes de los cargos de ayudar a apostadores a realizar apuestas sobre su desempeño en partidos de la NBA.

El base de 31 años presentó formalmente su declaración durante su comparecencia en el tribunal federal de Brooklyn por cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero, y fue liberado con una fianza de 3 millones de dólares que garantizó con su casa en Florida y otra propiedad.

Los fiscales dicen que Rozier conspiró con amigos para ayudarlos a ganar apuestas sobre su desempeño en un partido de marzo de 2023 cuando jugaba para los Hornets de Charlotte.

También se le ordenó no apostar, no tener armas de fuego ni tener contacto con las víctimas, coacusados y testigos en el caso. Rozier, originario de Ohio, además entregó su pasaporte y le restringieron los viajes entre Florida, Ohio y Nueva York a menos que obtuviera aprobación previa.

Vestido con un traje gris, Rozier no habló en la corte más allá de responder a las preguntas de "sí" o "no" del juez.

Se negó a comentar después, pero su abogado, Jim Trusty, dijo que su cliente estaba "emocionado" de comenzar a montar su defensa contra los cargos.

Trusty dijo en una audiencia posterior con los otros cinco acusados en el caso que pronto presentaría una moción para desestimar el caso por motivos constitucionales.

También instó al juez a proceder con el caso en un cronograma "rápido", diciendo que Rozier está lidiando con "múltiples capas de litigio", incluyendo un arbitraje con la NBA.

Pero la jueza de distrito de Estados Unidos, LaShann DeArcy Hall, desestimó esas preocupaciones, diciendo que "el arbitraje con la liga no es de mi incumbencia".

Fijó la próxima audiencia del caso para el 3 de marzo después de escuchar a los fiscales que pronto estarían entregando "voluminosas" cantidades de evidencia a los abogados defensores, incluyendo un conjunto inicial de 1.000 documentos y más de 55 gigabytes de datos.

Más de 30 personas han sido arrestadas en la extensa operación federal contra las operaciones de juego ilegal vinculadas a deportes profesionales, incluyendo a varias figuras de la mafia. El entrenador de los Trail Blazers de Portland y miembro del Salón de la Fama de la NBA, Chauncey Billups, se declaró no culpable en un esquema separado para arreglar juegos de póker ilegales de alto riesgo respaldados por la mafia.

Los fiscales dicen que Rozier informó a los apostadores que tenía la intención de abandonar el juego contra Pelicans de Nueva Orleans temprano con una supuesta lesión, permitiendo a los apostadores ganar decenas de miles de dólares.

Rozier jugó los primeros 9 minutos y 36 segundos del encuentro antes de salir, citando un problema en el pie. No volvió a jugar esa temporada.

La otra figura de la NBA atrapada en la investigación es Damon Jones, quien se declaró no culpable el mes pasado de los cargos de haber proporcionado a los apostadores deportivos información no pública sobre las lesiones de LeBron James y Anthony Davis mientras se desempeñaba como asistente no oficial del entrenador de los Lakers de Los Ángeles durante la temporada 2022-2023. Jones, quien jugó en la NBA, también está acusado junto con Billups y otros en el esquema de póker.

Tanto Billups como Rozier han sido puestos en licencia sin sueldo de sus equipos mientras se desarrollan sus casos judiciales.

Rozier ha ganado alrededor de 160 millones de dólares a lo largo de una carrera de diez años en la NBA. Fue seleccionado en la primera ronda del 2015 por los Celtics de Boston después de destacarse en la Universidad de Louisville. Charlotte lo traspasó al Heat el año pasado.