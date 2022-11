Tevez renuncia como técnico de Rosario Central

Casi cinco meses después de asumir como técnico del club argentino de fútbol Rosario Central con el objetivo de despertar a un "gigante dormido", Carlos Tevez decidió dar un paso al costado.

"Quiero agradecerle a la gente por bancarme (apoyarme). No es conveniente para nadie que yo siga. No quiero ser un obstáculo para nadie", dijo Tevez en conferencia de prensa el jueves sobre su primera experiencia como entrenador.

El exjugador de Boca Juniors asumió el 21 de junio el mando de Rosario Central, un popular club del interior de Argentina cuyas temporadas recientes habían sido malas. En esa ocasión el flamante técnico dijo que "Rosario tiene ese plus que si hacemos las cosas bien podemos hacer mucho ruido y mucha historia".

Desde que tomó las riendas, el equipo cosechó 28 puntos y terminó en el puesto 20 de la Liga Profesional. Su campaña incluyó 6 triunfos, 10 empates y 7 derrotas, con 23 goles a favor y 24 en contra.

Luego del reciente empate 1-1 entre Rosario Central y Colón de Santa Fe en el estadio del equipo rosarino, Tevez abrió la puerta a una renuncia si no se cumplían ciertas condiciones como la renovación de jugadores.

"Pienso en el club...la nueva dirigencia o la que viene, tiene que tomar decisiones y no quiero ser un obstáculo para nadie", subrayó el "Apache", de 38 años.

Tevez mencionó el pase de Facundo Buonanotte, una de las joyas de Rosario Central, al Brighton de Inglaterra y al respecto indicó que con la venta del juvenil y el dinero "que pueda ingresar por algún otro jugador, que el que venga tenga la libertad de hacer sus contrataciones".

El "Apache" cuestionó además las internas que atraviesan al club rosarino donde se celebrarán comicios para la renovación de autoridades en diciembre. "No me gustó que se use mi nombre para la política del club", señaló, el exjugador, quien también integró Corinthians de Brasil, Manchester City, Manchester United y West Ham de Inglaterra, así como en Juventus de Italia. Además, disputó los mundiales de 2006 y 2010 con Argentina.

Tevez asumió como técnico tras tomarse un año de descanso luego de alejarse de Boca Juniors agobiado por las exigencias.

Rosario Central es uno de los clubes más populares de Rosario, ciudad situada a 270 kilómetros de Buenos Aires. Su clásico rival es Newell's Old Boys, donde surgió el astro Lionel Messi y tuvo un breve paso Diego Maradona.