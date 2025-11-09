Texans de Houston remontan en partido épico

HOUSTON (AP) — El suplente Davis Mills lanzó dos pases de touchdown en el último cuarto y corrió 14 yardas para anotar el gol de la victoria con 31 segundos restantes, y los Texans de Houston remontaron el domingo un déficit de 19 puntos en el cuarto cuarto para vencer 36-29 sobre los Jaguars de Jacksonville.

Mills lanzó para 292 yardas y se recuperó de tres cuartos para el olvido para liderar la notable remontada mientras reemplazaba a C.J. Stroud, quien estuvo fuera tras sufrir una conmoción cerebral la semana pasada.

Los Jaguars (5-4) intentaban entrar en rango de gol de campo después de la anotación de Mills, pero Trevor Lawrence fue capturado por Will Anderson Jr. y perdió el balón. Sheldon Rankins recuperó el balón y corrió 32 yardas para un touchdown que selló la victoria.

Lawrence lanzó para 158 yardas y un touchdown, y Jakobi Meyers lideró al equipo con tres recepciones para 41 yardas en su debut con Jacksonville tras un intercambio desde Las Vegas esta semana. Lawrence fue capturado cinco veces.

Fue su segundo touchdown de regreso de despeje esta temporada y el tercero de su carrera.

Los Texans estaban detrás por 17 cuando Woody Marks anotó en una carrera de uno yarda que los acercó a 20-10 justo antes del medio tiempo.