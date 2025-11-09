logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Juan Gabriel supera récord de asistentes en el Zócalo

Fotogalería

Juan Gabriel supera récord de asistentes en el Zócalo

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Texans de Houston remontan en partido épico

Davis Mills y su actuación memorable en la remontada de los Texans de Houston

Por AP

Noviembre 09, 2025 06:31 p.m.
A
Texans de Houston remontan en partido épico

HOUSTON (AP) — El suplente Davis Mills lanzó dos pases de touchdown en el último cuarto y corrió 14 yardas para anotar el gol de la victoria con 31 segundos restantes, y los Texans de Houston remontaron el domingo un déficit de 19 puntos en el cuarto cuarto para vencer 36-29 sobre los Jaguars de Jacksonville.

Mills lanzó para 292 yardas y se recuperó de tres cuartos para el olvido para liderar la notable remontada mientras reemplazaba a C.J. Stroud, quien estuvo fuera tras sufrir una conmoción cerebral la semana pasada.

Los Jaguars (5-4) intentaban entrar en rango de gol de campo después de la anotación de Mills, pero Trevor Lawrence fue capturado por Will Anderson Jr. y perdió el balón. Sheldon Rankins recuperó el balón y corrió 32 yardas para un touchdown que selló la victoria.

Lawrence lanzó para 158 yardas y un touchdown, y Jakobi Meyers lideró al equipo con tres recepciones para 41 yardas en su debut con Jacksonville tras un intercambio desde Las Vegas esta semana. Lawrence fue capturado cinco veces.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Fue su segundo touchdown de regreso de despeje esta temporada y el tercero de su carrera.

Los Texans estaban detrás por 17 cuando Woody Marks anotó en una carrera de uno yarda que los acercó a 20-10 justo antes del medio tiempo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Texans de Houston remontan en partido épico
Texans de Houston remontan en partido épico

Texans de Houston remontan en partido épico

SLP

AP

Davis Mills y su actuación memorable en la remontada de los Texans de Houston

Ravens de Baltimore vencen a Vikings en un emocionante duelo de la NFL
Ravens de Baltimore vencen a Vikings en un emocionante duelo de la NFL

Ravens de Baltimore vencen a Vikings en un emocionante duelo de la NFL

SLP

AP

Lamar Jackson y su equipo logran una destacada victoria en la temporada.

Ritsu Doan marca gol decisivo para Eintracht Frankfurt en la Bundesliga
Ritsu Doan marca gol decisivo para Eintracht Frankfurt en la Bundesliga

Ritsu Doan marca gol decisivo para Eintracht Frankfurt en la Bundesliga

SLP

AP

El japonés Ritsu Doan asegura la victoria de Eintracht Frankfurt sobre Mainz en la Bundesliga

Luis Enrique Santander es arrollado por Allan Saint-Maximin
Luis Enrique Santander es arrollado por Allan Saint-Maximin

Luis Enrique Santander es arrollado por Allan Saint-Maximin

SLP

El Universal

El jugador Allan Saint-Maximin del América impacta al árbitro Luis Enrique Santander en un choque durante el partido de Liga MX