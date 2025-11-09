Luis Enrique Santander es arrollado por Allan Saint-Maximin

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Allan Saint-Maximin, estrella del América, es sin duda alguna uno de los jugadores con mayor fuerza y potencia en la Liga MX, cualidades que lo han hecho sobresalir en su corto tiempo en México.

Una muestra de ese poder físico quedó clara en el reciente partido del francés, quien junto a su equipo visitó a Toluca, uno de los encuentros más esperados de la jornada, que terminó con triunfo escarlata (2-0).

El atacante galo, quien fue de los más destacados de su equipo en la cancha, protagonizó una de las escenas más curiosas del Apertura 2025, al arrollar accidentalmente al árbitro Luis Enrique Santander durante un contragolpe.

Todo ocurrió pasados los sesenta minutos de juego, dejando como resultado un fuerte choque entre ambos, en el que el central se llevó la peor parte y tardó algunos minutos en recuperarse para continuar con las acciones.

El incidente generó la molestia de Saint-Maximin, quien reclamó al árbitro por su ubicación en el campo. La imagen no tardó en volverse viral en redes sociales.

Desde su llegada al Club América para el Apertura 2025, Allan Saint-Maximin ha sido uno de los fichajes más mediáticos del torneo, sumando tres goles y dos asistencias en 11 partidos disputados.