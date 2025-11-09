logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Juan Gabriel supera récord de asistentes en el Zócalo

Fotogalería

Juan Gabriel supera récord de asistentes en el Zócalo

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Luis Enrique Santander es arrollado por Allan Saint-Maximin

El jugador Allan Saint-Maximin del América impacta al árbitro Luis Enrique Santander en un choque durante el partido de Liga MX

Por El Universal

Noviembre 09, 2025 03:47 p.m.
A
FOTO: EL UNIVERSAL

FOTO: EL UNIVERSAL

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Allan Saint-Maximin, estrella del América, es sin duda alguna uno de los jugadores con mayor fuerza y potencia en la Liga MX, cualidades que lo han hecho sobresalir en su corto tiempo en México.

Una muestra de ese poder físico quedó clara en el reciente partido del francés, quien junto a su equipo visitó a Toluca, uno de los encuentros más esperados de la jornada, que terminó con triunfo escarlata (2-0).

El atacante galo, quien fue de los más destacados de su equipo en la cancha, protagonizó una de las escenas más curiosas del Apertura 2025, al arrollar accidentalmente al árbitro Luis Enrique Santander durante un contragolpe.

Todo ocurrió pasados los sesenta minutos de juego, dejando como resultado un fuerte choque entre ambos, en el que el central se llevó la peor parte y tardó algunos minutos en recuperarse para continuar con las acciones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El incidente generó la molestia de Saint-Maximin, quien reclamó al árbitro por su ubicación en el campo. La imagen no tardó en volverse viral en redes sociales.

Desde su llegada al Club América para el Apertura 2025, Allan Saint-Maximin ha sido uno de los fichajes más mediáticos del torneo, sumando tres goles y dos asistencias en 11 partidos disputados.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Luis Enrique Santander es arrollado por Allan Saint-Maximin
Luis Enrique Santander es arrollado por Allan Saint-Maximin

Luis Enrique Santander es arrollado por Allan Saint-Maximin

SLP

El Universal

El jugador Allan Saint-Maximin del América impacta al árbitro Luis Enrique Santander en un choque durante el partido de Liga MX

Liga MX Femenil: Horarios y canales cuartos final
Liga MX Femenil: Horarios y canales cuartos final

Liga MX Femenil: Horarios y canales cuartos final

SLP

El Universal

No te pierdas los partidos definitorios de la Liga MX Femenil con los horarios y canales de transmisión

Triunfo de Chicharito Hernández con gol y lágrimas en Chivas
Triunfo de Chicharito Hernández con gol y lágrimas en Chivas

Triunfo de Chicharito Hernández con gol y lágrimas en Chivas

SLP

El Universal

La afición de Chivas se emociona al ver a Javier Hernández besar el escudo del equipo tras anotar un gol en un partido lleno de emociones.

Chivas avanza a la Liguilla con Hormiga González como figura destacada
Chivas avanza a la Liguilla con Hormiga González como figura destacada

Chivas avanza a la Liguilla con Hormiga González como figura destacada

SLP

El Universal

El delantero mexicano Hormiga González se consagra como máximo goleador del Apertura 2025 con Chivas.