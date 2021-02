The Miz sorprende y es nuevo campeón en Elimination Chamber

La Cámara de la Eliminación estuvo llena de emociones desde el inicio. Sorprendió ver a un Randy Orton siendo el primer eliminado a manos de Kofi Kingston. Jeff Hardy castigando a cada uno de los contendientes y colocarse como un serio candidato.

AJ Styles, que eliminó a uno de los grandes favoritos de este combate, Sheamus y que aguantó hasta el final para ser derrotado por Drew McIntyre gracias a una Claymore.

El escocés tuvo un fuerte desgaste, ya que todos los participantes lo vieron como el objetivo para eliminar de la cámara, sin embargo, su capacidad y hambre lo llevaron a retener el campeonato de la WWE. En el festejo fue sorprendido por Bobby Lashley, que con la furia que lo caracteriza castigó sin pudor a McIntyre para dejarlo casi inconsciente.

Esta situación la aprovechó The Miz, quien canjeó su contrato de Money In The Bank para tener una lucha por el cinturón. Bastaron dos aplasta cráneos para derrotar a Drew y así convertirse en el nuevo monarca de la WWE.

CÁMARA DE LA ELIMINACIÓN PARA SER RETADOR POR EL TÍTULO UNIVERSAL. El evento de Elimination Chamber comenzó con la lucha que daba al retador de Roman Reigns por el campeonato Universal.

En la cámara de la eliminación participaron Kevin Owens, King Corbin, Sami Zayn, Jay Uso, quienes estuvieron encerrados en las vitrinas. Mientras que Cesaro y Daniel Bryan fueron quienes iniciaron con el combate.

El primero en ingresar fue King Corbin, pero también fue el primero en ser eliminado. Posteriormente entró al cuadrilátero Sami Zayn, pero fue el segundo en salir de la cámara. Entraron Kevin Owens y por último Jay Uso, quienes tienen una fuerte rivalidad.

El primo de Roman Reigns castigó el brazo de K.O. para debilitarlo y eliminarlo del combate.

En un destello de habilidad, Cesaro castigó a Jay Uso y Daniel Bryan, siendo ovacionado por el público del Thunderdome, sin embargo, en una recuperación inmediata Jay Uso lo dejó con la espalda plana para eliminar al "Cyborg Suizo".

Todo se definió entre Uso y Bryan, pero al final este último pudo quedarse con el triunfo y ser el retador de Roman Reigns por el título Universal, lucha que de inmediato se comenzó.

'El Perro Mayor' se dirigió al encordado y fue sorprendido por Bryan aplicándole una llave de rendición, pero el monarca pudo zafarse y terminar pronto con el rival para retener el título.

EDGE RETARÁ A REIGNS POR EL CAMPEONATO UNIVERSAL. Tras vencer a Daniel Bryan y retener su título, Roman Reigns fue sorprendido por Edge, ganador del Royal Rumble, con una lanza y se confirmó que se enfrentarán en el evento estelar de Wrestlemania 37 en una lucha por el cetro Universal.

OTROS RESULTADOS DE ELIMINATION CHAMBER 2021. La lucha en el Kick Off la protagonizaron Mustafa Ali, John Morrison, Ricochet y Elías. El ganador reemplazaría a Keith Lee en la triple amenaza por el campeonato de los Estados Unidos contra Bobby Lashley y Matt Riddle. El ganador del combate fue John Morrison.

En una Triple Amenaza, Matt Riddle se consagró como el nuevo campeón de los Estados Unidos. Se midió con Bobby Lashley y John Morrison.

Nia Jax y Shayna Baszler retuvieron el campeonato femenil de parejas al someter a Sasha Banks y Bianca Belair.