The Undertaker será inducido al Salón de la Fama de la WWE

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 18 (EL UNIVERSAL).- La WWE anunció que The Undertaker será inducido al WWE Hall of Fame en una ceremonia el viernes 1 de abril en el American Airlines Center, en Dallas, como parte de la WrestleMania Week.

The Undertaker es una de las superestrellas más populares en la historia de la WWE y un ícono de la cultura pop. Después de hacer su debut en la WWE en Survivor Series de 1990, "The Phenom" ganó casi todos los campeonatos importantes de la WWE y ha competido en algunos de los duelos más memorables de la historia durante su ilustre carrera de 30 años.

Además, The Undertaker acumuló una histórica racha invicta consecutiva de 21 años en WrestleMania que quizás nunca se rompa. En 2020, The Undertaker apareció en la docuserie de WWE Network "Undertaker: The Last Ride", que fue elogiada tanto por los fanáticos como por los críticos y realizó su "Final Farewell" en Survivor Series.

The Undertaker continúa trabajando fuera del ring, apareciendo más recientemente en Escape The Undertaker de Netflix en donde además participan los miembros de The New Day, Bige E, Kofi Kingston y Xavier Woods.

Por otra parte, por primera vez en la historia, la WWE presentará el Friday Night SmackDown y la Hall of Fame Ceremony 2022 en vivo, la misma noche en el American Airlines Center, brindando a todos los fanáticos una oportunidad sin precedentes de ser testigos de ambos eventos por un solo precio.

Los boletos para el especial 2 por 1 SmackDown + Hall of Fame saldrán a la venta este martes 22 de febrero a través de Ticketmaster. Próximamente se anunciarán otros miembros del WWE Hall of Fame 2022. WrestleMania 38, el WrestleMania de dos noches más grande de la historia, se llevará a cabo el sábado 2 y el domingo 3 de abril desde el AT&T Stadium en Dallas.