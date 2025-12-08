Thunder y Suns se enfrentan en los cuartos de final de la Copa NBA

Todos los ocho equipos que quedan en la contienda por la Copa NBA se juegan la oportunidad de viajar a Las Vegas para las semifinales del torneo, junto con la posibilidad de ganar más de 500.000 por jugador como recompensa por reclamar el título.

Y para el Thunder de Oklahoma City, hay algo más: la historia está en juego.

Los partidos de cuartos de final de la Copa NBA —Miami en Orlando, Nueva York en Toronto, Phoenix en Oklahoma City y San Antonio visitando a los Lakers de Los Ángeles— están programados para el martes y miércoles. Los ganadores se dirigirán a Las Vegas para las semifinales este fin de semana.

Si el Thunder vence a los Suns, mejorarán a una foja de 24-1 esta temporada y empatarán el récord de Golden State al mejor inicio de temporada en la historia de la NBA después de 25 partidos.

También hay incentivos en efectivo: Los jugadores de los equipos que disputan los cuartos ya se han asegurado 53.093 dólares cada uno como bono, y los jugadores con contratos de dos vías recibiendo la mitad de esa cantidad. Un viaje a la ronda de semifinales duplica el pago a 106.187.

Una victoria en semifinales garantiza a los jugadores 212.373 dólares en dinero de bonificación, y los jugadores con contratos estándar en el equipo ganador de la Copa recibirán 530.933 cada uno. Nuevamente, los jugadores de dos vías reciben la mitad de la cantidad del bono.

Miami vs Orlando

Martes, 6 p.m. ET

Registros: Heat 14-10, Magic 14-10

Serie de la temporada: Magic lidera 2-0 (Magic 125, Heat 121 en Orlando el 22 de octubre; Magic 106, Heat 105 en Orlando el cinco de diciembre).

Historia de la Copa NBA: Heat tiene un récord de 7-5 en juegos de Copa y disputa los cuartos de final por primera vez, se clasificó para la etapa de eliminación este año ganando el comodín de la Conferencia Este con 3-1. Magic tiene un récord de 10-3 en juegos de Copa y está en cuartos de final por segundo año consecutivo, ganó el Grupo B del Este este año con 4-0, buscando su primera aparición en semifinales.

Perspectiva: Será el tercero de cinco encuentros entre los rivales del Florida esta temporada, y los dos primeros fueron emocionantes hasta el último momento en Orlando. El Heat ha perdido tres seguidos por primera vez esta temporada y el Magic acaba de recuperar a Paolo Banchero de una lesión, antes de quedarse sin Franz Wagner por lesión en la derrota en Nueva York el domingo.

Knicks vs. Raptors

Martes, 8:30 p.m. ET

Registros: Knicks 16-7, Raptors 15-10

Serie de la temporada: Knicks lidera 1-0 (Knicks 116, Raptors 94 en Nueva York el 30 de noviembre).

Historia de la Copa NBA: Knicks tiene un récord de 10-4 en juegos de Copa, es el único equipo en la NBA que ha llegado a los cuartos de final de la Copa en los tres años del evento, ganó el Grupo C del Este con un récord de 3-1 y buscan su primera aparición en semifinales. Los Raptors tiene un récord de 6-6 en juegos de Copa y están en cuartos de final por primera vez, tras ganar el Grupo A del Este este año con 4-0.

Perspectiva: Knicks ha ganado siete de sus últimos ocho juegos y 14 de sus últimos 18. Los Knicks tiene un récord de 0-2 en juegos de cuartos de final en la Copa, perdiendo por un total de 32 puntos. Los Raptors ha tenido altibajos salvajes esta temporada. Comenzaron con marca de 1-4, luego se mantuvieron invictos en cuatro juegos de la fase de grupos en la Copa durante un período en el que fueron 13-1. El problema es que están 1-5 desde ese período.

Suns vs. Thunder

Miércoles, 7:30 p.m. ET

Registros: Suns 13-10, Thunder 23-1

Serie de la temporada: Thunder lidera 1-0 (Thunder 123, Suns 119 en Oklahoma City el 28 de noviembre).

Historia de la Copa NBA: Suns tiene un récord de 9-4 en juegos de Copa y es la segunda ocasión que disputa los cuartos de final (2023), buscando su primera aparición en semifinales, se clasificó para la etapa de eliminación directa este año ganando el comodín de la Conferencia Oeste con 3-1. El Thunder tiene un récord de 10-5 en juegos de Copa y está en cuartos de final por segundo año consecutivo tras perder la final del año pasado ante Milwaukee. Ganó el Grupo A del Oeste este año con foja de 4-0.

Perspectiva: Oklahoma City necesita una victoria para igualar el mejor inicio de Golden State (24-uno en 2015-16). El base del Thunder, Shai Gilgeous-Alexander, ha anotado 445 puntos en juegos de Copa, la segunda mayor cantidad en el torneo detrás de Giannis Antetokounmpo de Milwaukee (453). Phoenix tiene un récord de 10-0 cuando mantiene a los equipos con 113 puntos o menos, 3-10 de lo contrario.

Spurs vs. Lakers

Miércoles, 10 p.m. ET

Registros: Spurs 15-7, Lakers 17-6

Serie de la temporada: Lakers 1-0 (Lakers 118, Spurs 116 en Los Ángeles el cinco de noviembre).

Historia de la Copa NBA: Spurs tiene un récord de 5-7 en juegos de Copa, están en cuartos de final por primera vez y ganaron el Grupo B del Oeste esta temporada con marca de 3-1. Los Lakers tienen el mejor récord de la NBA con 13-2 en juegos de Copa, están en cuartos de final por segunda vez, ganaron el Grupo C del Oeste esta temporada con 4-0. Los Ángeles ganó el torneo inaugural en 2023 cuando se llamaba el Torneo de Temporada.

Perspectiva: El base de los Lakers, Austin Reaves, está teniendo una temporada destacada y se ve mucho como un jugador All-NBA, además ha aparecido en más victorias de juegos de Copa (13 victorias en 15 partidos) que cualquier otro jugador que aún esté en el torneo de este año. LeBron James viene de anotar un máximo de temporada de 29 puntos en la victoria de los Lakers en Filadelfia el domingo. Los Spurs tienen un récord de 8-4 con Victor Wembanyama en la alineación —y han mantenido más que bien desde que se lesionó la pantorrilla, con un récord de 7-3 en su ausencia.