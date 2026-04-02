Tiger Woods arrestado en Florida por conducir bajo efectos

Después de chocar su vehículo la semana pasada en Florida, Tiger Woods sacó su teléfono y le dijo a un agente: "justo estaba hablando con el presidente", según imágenes captadas por una cámara ceñida al cuerpo del policía.

El video fue publicado el jueves y muestra el arresto de Woods por un cargo de conducir bajo los efectos de sustancias enervantes.

La conversación telefónica no quedó captada en el video, pero se escucha a Woods decir: "muchas gracias", mientras colgaba y el agente se acercaba. No estaba claro si Woods se refería al presidente Donald Trump, cuya exnuera, Vanessa Trump, está saliendo con el deportista.

Poco después del arresto del golfista el 27 de marzo, se le preguntó a Trump sobre Woods y el presidente dijo a los reporteros: "me siento muy mal por él. Tiene algunas dificultades. Es un amigo muy cercano mío, una persona increíble. Un hombre increíble pero con algunas dificultades".

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La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre si Trump habló con Woods después del choque.

Las imágenes también muestran cómo Woods manifestó asombro al ser esposado después de no pasar una prueba de sobriedad. Un video desde la parte trasera del auto patrulla muestra al golfista esposado, con hipo, bostezando y quedándose aparentemente dormido repetidamente durante el trayecto de 15 minutos.

Woods explicó que estaba mirando su teléfono y cambiando la estación de radio cuando su Land Rover, que iba a exceso de velocidad, rozó la parte trasera de un camión y volcó de costado en una vía de una zona residencial de Jupiter Island. Nadie resultó herido.

"Miré hacia abajo a mi teléfono y, de repente — ¡bum!", le dijo Woods a un agente mientras estaba arrodillado en un césped y antes de su arresto.

Arresto y pruebas de sobriedad

Imágenes de la cámara corporal muestran a Tatiana Levenar, agente de la oficina policial del condado de Martin, quien realizó entonces una prueba de sobriedad en el lugar y le dijo a Woods : "sí creo que sus facultades normales están afectadas y que está bajo una sustancia desconocida, así que en este momento queda arrestado por conducir bajo los efectos" del alcohol o las drogas.

Woods preguntó: "¿Me están arrestando?".

"Sí, señor", contestó Levenar.

Después de esposar a Woods, las autoridades registraron sus bolsillos y encontraron dos pastillas blancas.

"Eso es un Norco", señaló Woods después de que un agente sacó las pastillas, en referencia a un analgésico que contiene acetaminofén y el opioide hidrocodona. Más tarde, las autoridades confirmaron que Woods tenía hidrocodona en su poder.

En las imágenes de la cámara corporal, Woods le dice a Levenar que no había bebido alcohol y que había tomado "algunos" medicamentos más temprano ese día, aunque sus palabras aparecen silenciadas en el video difundido cuando describe algunos de los fármacos.

En el complejo de la oficina policial, después de que Woods fue escoltado a la sala donde se somete a pruebas a los conductores presuntamente intoxicados, Woods dijo: "no estoy borracho. Estoy bajo un medicamento recetado", según un informe suplementario de las autoridadesf publicado el jueves.

Woods, de 50 años, se declaró inocente el martes ante la sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas. Publicó un comunicado la noche del martes, en el que afirmó que se apartaba por tiempo indefinido "para buscar tratamiento y concentrarme en mi salud".

Tras el choque de la semana pasada, Woods aceptó una prueba de alcoholemia que dio negativo, pero se negó a un análisis de orina, dijeron las autoridades. Bajo un cambio a la ley de Florida el año pasado, negarse a la solicitud de un agente de realizar una prueba de aliento, sangre u orina se convirtió en un delito menor, incluso para una primera infracción.

Durante la prueba de sobriedad en el lugar, los agentes notaron que Woods cojeaba y que tenía una media de compresión sobre la rodilla derecha. El golfista explicó que se había sometido a siete cirugías de espalda y a más de 20 operaciones en la pierna derecha, y que el tobillo se le traba al caminar.

Condición física y observaciones policiales

Woods, que tenía hipo durante el interrogatorio, movía continuamente la cabeza durante una de las pruebas de sobriedad. Los agentes tuvieron que decirle varias veces que mantuviera la cabeza recta, según un informe de arresto.

"Con base en mis observaciones de Woods, en cómo realizó los ejercicios y con base en mi capacitación, conocimiento y experiencia, creí que las facultades normales de Woods estaban afectadas y que no podía operar el vehículo motorizado de manera segura", escribió Levenar.

Woods es la figura más influyente del golf y se ha vuelto uno de los deportistas más famosos del mundo. La primera persona de ascendencia negra en ganar el Masters en 1997, ha cautivado a los aficionados al golf con récords que probablemente nunca se romperán.

Pero sus lesiones le han impedido lograr más, incluidas las sufridas en un choque automovilístico en Los Ángeles en 2021 que dañó tan gravemente su pierna derecha que dijo que los médicos consideraron la amputación. No ha jugado un evento oficial desde el Abierto Británico de 2024. Se estaba recuperando de una séptima cirugía de espalda en octubre y estaba intentando regresar en el Masters, donde es cinco veces campeón.