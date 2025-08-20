Tiger Woods lidera nuevo Comité en el PGA Tour

ATLANTA (AP) — Tiger Woods es nuevamente una figura importante en el golf, esta vez sin palos. Fue nombrado el miércoles para presidir un nuevo comité encargado de revisar el modelo competitivo de cómo el PGA Tour organiza sus torneos.

Brian Rolapp, a tres semanas de asumir su papel como el primer director general del tour, anunció el "Comité de Competencia Futura" conformado por nueve miembros y dijo que tendría una hoja en blanco para considerar cambios que mantengan las tradiciones sin estar atados a ellas.

"Esto se trata de dar forma a la próxima era del PGA Tour", afirmó Woods en una publicación en redes sociales.

Rolapp no tenía detalles sobre varios problemas que enfrenta al asumir el cargo de Comisionado Jay Monahan, incluido el futuro de un deporte que ha sido fragmentado por el dinero saudí que creó la liga rival LIV Golf y atrajo a varios de los mejores jugadores.

Las negociaciones del PGA Tour con el Fondo de Inversión Pública se han estancado, y Rolapp no dio la impresión de que fuera una prioridad cuando se le preguntó sobre el deseo de los fanáticos de ver a todos los mejores jugadores juntos con más frecuencia.

"Voy a centrarme en lo que puedo controlar", expresó Rolapp. "Les diría que el mejor grupo de golfistas del mundo está en el PGA Tour. Creo que hay un montón de métricas que demuestran eso, desde clasificaciones hasta audiencia o lo que quieran elegir. Voy a apoyarme en eso y fortalecerlo.

"También diré que en la medida en que podamos hacer algo que fortalezca aún más el PGA Tour, lo haremos", manifestó. "Y estoy interesado en explorar lo que fortalezca el PGA Tour".

Woods, quien ha jugado solo diez veces en el PGA Tour desde su accidente automovilístico en febrero de 2021 y ha estado fuera todo este año por una rotura del tendón de Aquiles, ya forma parte de la junta del PGA Tour sin límite de mandato.

Ahora liderará a cinco jugadores de la junta —Patrick Cantlay, Adam Scott, Camilo Villegas, Maverick McNealy y Keith Mitchell— junto con tres del lado empresarial. Esto incluye al ejecutivo de béisbol Theo Epstein.

Rolapp no está tratando de reinventar un deporte que celebró su primer campeonato en 1860. Dijo que entre sus primeras observaciones, después de dos décadas en la NFL, estaba la fortaleza y el impulso del PGA Tour.

"Mi conclusión clave cuando se reduce todo esto es que la fortaleza del PGA Tour es sólida, pero hay mucho más que necesitamos hacer, mucho más que necesitamos cambiar para el beneficio de los fanáticos, jugadores y nuestros socios", comentó.

Dijo que el comité se guiaría por la paridad (concedió que el golf ya la tiene), la escasez y la simplicidad.

Se refirió al trabajo del comité como una "revisión holística de cómo competimos en el tour" durante la temporada regular, la postemporada y la temporada baja.

"El objetivo no es un cambio incremental", señaló. "El objetivo es un cambio significativo".

Rolapp dijo que tenía muchas ideas sobre cómo usar el dinero, pero ninguna que estuviera listo para compartir. Sin embargo, dijo que la participación de SSG fue una gran razón por la que aceptó el trabajo.