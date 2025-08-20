Lilly Téllez cuestiona presencia de Adán Augusto en el Senado

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- En una transmisión en vivo en sus redes sociales, la senadora del PAN, Lilly Téllez, cuestionó la presencia del coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López y reiteró en acusarlo de ser "líder del Cártel de La Barredora".

En el Salón de Plenos de la Vieja Casona de Xicoténcatl, a unos pasos del político tabasqueño dijo que "el líder de un cártel, en lugar de irse a la cárcel, está aquí protegido por Sheinbaum, operando en el Senado".

Argumentó pruebas recabadas por las Fuerzas Armadas que lo vinculan con la organización criminal, entre ellas presuntas llamadas telefónicas.

"¿Cómo es posible a qué grado se ha llegado que el líder de un cártel, que hay pruebas, el ejército tiene pruebas, esté aquí en el Senado? Y sus queridas familias mexicanas, por eso México está como está", indicó ante el malestar de legisladores oficialistas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Téllez dijo que no se debe normalizar la presencia de personajes ligados al crimen organizado en la vida política del país.

"No dejemos de denunciar esto, no les tengan miedo. Tenemos que defender a México de estos narcopolíticos", dijo.

Cabe recordar que las acusaciones de la oposición se dan en un contexto de creciente controversia luego de que se revelaran presuntos vínculos entre López Hernández y Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco señalado como líder de "La Barredora".

"Exigí que el líder del cártel de la Barredora, Adán Augusto López, se saliera del pleno del Senado", agregó la panista.

"Tardó un poco, pero logré que se fuera. Salió acompañado de la señorita -Andrea- Chávez", concluyó.