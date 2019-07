Tiger Woods madruga para preparar el Open Británico

Tiger Woods empieza su preparación a la 1:00 horas, para el próximo Major de la temporada, The Open, a disputarse la próxima semana en Irlanda del Norte.

El estadounidense, campeón del Masters de Augusta 2019, quien presentó molestias en la espalda durante el US Open, quiere estar lo mejor listo posible para el torneo europeo por lo que trabaja desde antes para adaptarse al cambio de horario y que no afecte su rendimiento sobre el Royal Portrush Golf Club, en Antrim.

El "Tigre" ha agendado que sus ejercicios comiencen a la 1:00 horas de Jupiter, Florida, donde vive, 6:00 horas en la nación británica. El físico de Woods, de 43 años de edad, tiene que estar a la par de su mente, que siempre piensa en ganar, por lo que decidió prepararse de esta forma.

Tiger publicó un video en redes sociales, explicando por qué estaba despierto en la madrugada, que también sirvió como mercadotecnia para su principal patrocinadora, la empresa de la "palomita".

"Oye Nike, es Tiger. ¡Despierta! Ahora es 1 de la mañana aquí en la Costa Este [de Estados Unidos]. ¿Por qué estoy haciendo esto ahora? Porque ahora son las 6 en Royal Portrush. Estaré jugando The Open y estaré preparado para el cambio de horario".

Woods, ganador de 15 Mayors, busca su cuarto Abierto Británico, que no conquista desde el 2006. En abril pasado, el Tigre se llevó el Masters, tras una sequía de 14 años. ¿Servirá el entrenamiento?