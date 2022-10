Tigres avanza a la Liguilla, vence 2-0 a Necaxa

A-AA+

Los Tigres de la UANL vencieron a los Rayos de Necaxa para avanzar a la Liguilla, André-pierre Christian Gignac se cargó al equipo al hombre con un doblete e ilusionar a la afición regia.

Rayos y Tigres salieron al campo de juego cuidando no recibir algún gol que los pusiera en desventaja en los primeros minutos de juego.

Javier Ignacio Aquino al minuto 19 dejó a Tigres con 10 hombres, al barrerse y dejar los tachones sobre Facundo Batista, el silbante no dudó en mostrar el tarjetón rojo.

Fue lo más sobresaliente en un primer tiempo, desangelado, con pocas acciones de gol en ambos arcos.

En la parte complementaria, el ritmo del partido no cambió, pero apareció la figura de André-pierre Christian Gignac para avanzar a la Liguilla.

Apenas arrancaba la segunda parte de juego Facundo Agustín Batista se va a las regaderas por una jugada tardía arrollando a Raymundo Fulgencio en medio campo.

La primera anotación del francés fue al minuto 59, en un tiro libre, colocando la pelota en el ángulo superior izquierdo para que el Volcán hiciera explosión. Al 72 mató las aspiraciones de Rayos. En un centro por la derecha al área chica Gignac de palomita mandó la pelota al fondo de las redes.

Poca resistencia opuso el Necaxa en la segunda parte, Nahuel Guzmán tuvo una noche de campo, nada lo agobió.