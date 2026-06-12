logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Culturas prehispánicas y Shakira coronan apertura del Mundial

Fotogalería

Culturas prehispánicas y Shakira coronan apertura del Mundial

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Tigres conectan 6 HR en paliza a Mellizos

Por AP

Junio 12, 2026 03:00 a.m.
A
Tigres conectan 6 HR en paliza a Mellizos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      DETROIT.- Spencer Torkelson conectó uno de los seis jonrones de Detroit y los Tigers se impusieron con facilidad el jueves por 11-0 a los Mellizos de Minnesota.

      Colt Keith, el venezolano Gleyber Torres, Riley Greene, Zach McKinstry y dominicano Wenceel Pérez también la sacaron del parque por Detroit.

      Con ventaja de 2-0, Torkelson pegó un jonrón de dos carreras en la cuarta entrada, su décimo de la temporada.

      Torres amplió la diferencia a 5-0 en la quinta antes de que Keith conectara un jonrón de dos carreras, el primero suyo del año, en la sexta entrada.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Greene en la séptima y McKinstry añadieron cuadrangulares solitarios antes de que Pérez rematara el ataque con un jonrón de dos carreras hacia el jardín izquierdo-central en la octava.

      Kevin McGonigle abrió el juego con un doble en la primera entrada y anotó con el elevado de sacrificio de Greene.

      El abridor de los Tigers, Keider Montero (3-4), permitió cuatro hits, ponchó a cuatro.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        México se motiva con hacer historia en el Mundial
        México se motiva con hacer historia en el Mundial

        México se motiva con hacer historia en el Mundial

        SLP

        El Universal

        La selección mexicana inició el Mundial 2026 con un triunfo ante Sudáfrica en el estadio Ciudad de México.

        México vence a Sudáfrica en inauguración del Mundial 2026
        México vence a Sudáfrica en inauguración del Mundial 2026

        México vence a Sudáfrica en inauguración del Mundial 2026

        SLP

        El Universal

        La Selección Mexicana ganó 2-0 a Sudáfrica ante más de 80 mil aficionados en Ciudad de México.

        Aguirre admite presión en jugadores tras triunfo en Mundial 2026 México
        Aguirre admite presión en jugadores tras triunfo en Mundial 2026 México

        Aguirre admite presión en jugadores tras triunfo en Mundial 2026 México

        SLP

        El Universal

        El ambiente en el Estadio Ciudad de México fue clave para el triunfo, pero también un desafío emocional para el equipo.

        Raúl Jiménez anota primer gol en Copa del Mundo 2026
        Raúl Jiménez anota primer gol en Copa del Mundo 2026

        Raúl Jiménez anota primer gol en Copa del Mundo 2026

        SLP

        AP

        Tras una grave fractura de cráneo en 2020, Jiménez volvió a destacar en el torneo mundialista.