Tigres de Detroit jugarán en República Dominicana antes del Clásico Mundial de Béisbol
El estadio Quisqueya será testigo de un evento histórico con la presencia de los Tigres de Detroit en un partido especial de MLB
ORLANDO, Florida, EE.UU. (AP) — La República Dominicana recibirá a los Tigres de Detroit para un par de juegos de exhibición el 3 y 4 de marzo antes del Clásico Mundial de Béisbol.
Los juegos se llevarán a cabo en el estadio Quisqueya Juan Marichal de Santo Domingo, anunció el martes el comisionado de béisbol Rob Manfred. Los juegos serán dedicados a la memoria de las víctimas del colapso el 8 de abril del techo del club nocturno Jet Set de Santo Domingo.
Octavio Dotel, ex lanzador de Grandes Ligas, y la hermana del ex jugador Nelson Cruz estuvieron entre las más de 200 personas que fallecieron.
Cruz, el gerente general de la selección dominicana, y Albert Pujols, el mánager del equipo, asistieron a una conferencia de prensa con Manfred para hacer el anuncio durante las reuniones de invierno. La idea comenzó con una discusión la temporada baja pasada entre Cruz y Omar Minaya, asistente especial de los Yankees de Nueva York y ex gerente general de los Mets de Nueva York y los Expos de Montreal.
Como parte del evento, MLB y el promotor UEPA donarán a la Cruz Roja Dominicana.
"Esperamos que esta serie aporte un sentido de unidad y orgullo a la República Dominicana y contribuya a su sanación", dijo Tony Clark, el director ejecutivo del sindicato de peloteros de las Grandes Ligas. "Estamos comprometidos a seguir apoyando oportunidades para que nuestros peloteros regresen a casa y eleven los lugares que ayudaron a formarlos".
La República Dominicana debutará en el Clásico el 6 de marzo contra Nicaragua, como parte de un grupo que también incluye a Israel, los Países Bajos, Nicaragua y Venezuela.
Aunque se han jugado partidos de entrenamiento de primavera en la República Dominicana, no ha sido sede de partidos de temporada regular.
