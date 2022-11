Tigres femenil retoma el dominio; son campeonas al vencer al América

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 14 (EL UNIVERSAL).- El partido seguía, el América no dejaba de luchar, pero los últimos 40 minutos fueron anecdóticos para los más de 40 mil asistentes al Volcán, que comenzaron la interminable fiesta en cuanto Belén Cruz obsequió aquella circense definición (49').

Fue la rúbrica al nuevo título de las Tigres (2-0, 3-0 global), la franquicia más dominante en la todavía corta historia de la Liga MX Femenil. La que se cerró la noche de este lunes fue la décima serie por el cetro; en cinco, las felinas regiomontanas levantaron el trofeo de campeonas. Irrefutable dominio.

Después de marcar el gol con el que las Tigres se impusieron en el Estadio Azteca (1-0), la veloz volante por izquierda hizo el primero en el Volcán, con clara complicidad de la guardameta Itzel González (21'), quien reafirmó que esta Liguilla no fue lo suyo, más allá de que varias de sus atajadas ayudaron a las Águilas a llegar hasta la final.

Sin embargo, Ovalle no pudo tener un festejo completo. La aparatosa caída que Ovalle sufrió al final de la primera mitad —con fuerte golpe en la cabeza incluido— provocó que saliera del encuentro y fuera trasladada a un hospital, para descartar algún daño mayor. Regresó al estadio para ser parte importante del festejo. Dorada noche para las Tigres, las genuinas dueñas de la Liga MX Femenil.