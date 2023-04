Tigres hila cinco derrotas consecutivas; cae ante Toluca

A-AA+

Los Tigres terminaron totalmente quemados en su visita al ´infierno´ del Nemesio Diez ya que Toluca los venció (3-2), siendo la quinta derrota al hilo de los Felinos.

Los Diablos mostraron una vez más por qué son los mejores jugando de local, su ofensiva y defensiva destacan en la cancha.

Esto quedó claro en la primera anotación (26´), porque la jugada comienza con la recuperación del balón en la zona baja -saltaron la línea- y el balón lo recibió Maximiliano Araújo, quien en una carrera con Javier Aquino salió victorioso al mantener el esférico y tener la oportunidad de rematar dentro del área para vencer al portero Nahuel Guzmán.

Si bien el equipo regiomontano ya estaba en desventaja en el marcador, esta incrementó ya que Luis Quiñones fue expulsado (29´).

Previo a ir el descanso Carlos González amplió la ventaja (2-0) para los ´Diablos´ con un potente remate de cabeza en el área chica –su especialidad- tras el centro de Araújo, ´Charly´ se desmarcó y tuvo la oportunidad de colocar su cabezazo cruzado (45´).

Ahí no terminaría la cuenta de González, porque él se encargó de concretar la goleada sobre Tigres, al aprovechar un despeje largo de su defensa, que intentó cortar Samir Caetano pero el defensa brasileño sólo provocó una asistencia a ´Charly´ que ante una salida errónea de Nahuel, tuvo a bien disparar sin portero (68´).

En los minutos finales Tigres estuvo cerca de igualar el marcador, con una anotación de André-Pierre Gignac (76´) que sólo la empujó frente a Thiago Volpi, el arquero no pudo reaccionar.

Nico López le puso mayor emoción porque desde los 11 pasos acercó más a los Felinos (3-2), pero ya era tarde para reaccionar, así que no pudieron evitar su quinta derrota consecutiva en el Clausura 2023.

El Toluca de Ignacio Ambriz se mantiene invicto en el Nemesio Diez y ya suma 25 puntos, está en la disputa por los boletos directos a Liguilla.