Tlalnepantla presenta proyecto para construir estadio de futbol... pero no para Cruz Azul

El municipio de Tlalnepantla presentó el proyecto, a través de inversión privada, para construir un nuevo estadio de futbol... pero no para el Cruz Azul.

A pesar de que es el mismo terreno que Guillermo Álvarez Cuevas –separado de La Cooperativa– analizó hace un año para crear ahí la casa de "La Máquina", Raciel Pérez, presidente municipal, negó la inversión de los cementeros.

"No estamos anunciando el nuevo estadio del Cruz Azul", atajó el servidor público, a pesar de que el proyecto se llama "Punta Azul".

El terreno está ubicado entre Periférico Norte y avenida Gustavo Baz, en la colonia Barrientos, Tlalnepantla. A pesar de que no va en representación del club de la Liga MX, existió una invitación.

"Es una lucha que empezó hace 20 años con la Cooperativa Cruz Azul para construir su estadio", comentó Fernando Arista Nasr, promotor del proyecto.

"Los únicos que decidirán son los propietarios, los socios, y ellos, en su próxima Asamblea [General] definirán cuál es el camino... pero, también, este proyecto está abierto a que, con este uso de suelo y posibilidad, cualquier equipo o empresas estén abiertos de invertir", añadió.

Además del estadio, que representa un 20 por ciento de la inversión, también se crearán servicios inmobiliarios, departamentos, centro comercial y oficinas. Todavía falta por definir el proyecto ejecutivo, que tomará entre ocho y 10 meses, y la construcción tardaría alrededor de 36 meses en completarse.

Si no es para el Cruz Azul, los encargados de la construcción invitaron a todas organizaciones a sumarse e invertir en lo que podría ser un nuevo estadio de futbol.