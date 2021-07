"Todas las derrotas me decepcionan, pero esta duele más que las otras", dice Osaka tras perder en Tokio

No fue el desenlace que Naomi Osaka — y sus incontables admiradores en Japón y el mundo — vislumbraba.

El inicio de los Juegos Olímpicos, sin embargo, quedará siempre como un recuerdo luminoso para la súper estrella del tenis.

Osaka se encargó de prender el pebetero olímpico durante la ceremonia de apertura la semana pasado, algo que describió como "el máximo honor y logro deportivo que tendré jamás en mi vida".

Quizás eso permita a Osaka mitigar la amargura por su inesperada derrota el martes por 6-1, 6-4 ante la checa Marketa Vondrousova en la tercera ronda del torneo olímpico de tenis.

Pero el golpe estaba a flor de piel.

"Todas las derrotas me decepcionan, pero esta duele más que las otras", dijo Osaka.

Como cuatro veces campeona de Grand Slam, la mujer mejor pagada del deporte y la figura más emblemática del país en los Juegos, las expectativas eran inmensas.

"Sentía mucha presión por esto", dijo Osaka. "Creo que quizás porque nunca había estado en unos Juegos Olímpicos. Demasiada para ser los primeros".

Osaka, quien nació en Japón y creció en Estados Unidos, tuvo un día nefasto al fallar demasiado con sus devoluciones.

Vondrousova, número 42 en el ránking y finalista del Abierto de Francia en 2019, fue más creativa al depositar 'drop shots' y ejecutar una variedad de otros golpes para puntos ganadores, incomodando a Osaka.

"Es muy duro para ella competir en Japón y en los Juegos Olímpicos", dijo Vondrousova. "Demasiada presión, no puedo imaginarla".

Osaka se anotó dos victorias en sets corridos al comenzar su recorrido en el torneo. Fue el primero que disputó tras tomarse una pausa de dos meses para atender su salud mental.

Pero la segunda cabeza de serie se encontró con condiciones muy diferentes el martes, con el techo del Coliseo Ariake cerrado por la lluvia.

Osaka charló con los reporteros tras sus primeros dos partidos. Ello se dio tras anunciar en mayo que no comparecería ante los medios durante el Abierto de Francia, al advertir que esas interacciones le generaban dudas.

Luego, tras sortear con victoria la primera ronda en París, Osaka se saltó la rueda de prensa que es obligatoria.

Recibió una multa de 15.000 dólares — y sorpresivamente — una reprimenda de los responsables de los torneos de Grand Slam, que dijeron que podría ser suspendida si seguir esquivando a la prensa.

Al día siguiente, Osaka se marchó de Roland Garros para tomarse un descanso mental y reveló que había padecido depresión.

Tampoco compitió en Wimbledon, así que los Juegos de Tokio representaban su retorno a los torneos.

"He tenido periodos largos de inactividad en el pasado y había logrado rendir bien", dijo Osaka, quien inicialmente no formuló declaraciones tras la derrota, pero luego volvió para hablar con un pequeño grupo de periodistas. "No estoy diciendo que hice algo malo ahora, pero tengo claro que tenía mayores expectativas".

Al medirse contra Osaka por primera vez, Vondrousova salió enchufada en todas las facetas de su juego y se puso arriba 4-0 en el primer set ante una rival desconcertada.

Osaka quebró el saque de Vondrousova al abrir el segundo set, pero lo perdió casi de inmediato con una doble falta que decretó un 2-2.

Luego que Osaka cedió su saque otra vez para perder el duelo, con una revés cruzado que se fue afuera, se dirigió a la red para estrecharle la mano a Vondrousova, caminó a su silla, guardó su raqueta y se retiró de la pista.

Aunque ambas jugadores acumularon 22 winners, Osaka sumó 32 errores no forzados contra los 10 de Vondrousova. Pero no fue solo un día malo de Osaka, también una actuación brillante de Vondrousova.

"Le he ganados dos veces a Simona (Halep), pero creo que ella (Osaka) es la mejor del momento", dijo Vondrousova. "La mejor del tenis, y también el rostro de los Juegos, y debió ser complicado jugar en medio de esto".

Vondrousova se topará con la española Paula Badosa, quien dio cuenta 6-2, 6-4 de la argentina Nadia Podoroska.

La jornada comenzó con el griego Stefanos Tsitsipas (4to preclasificado), imponiéndose 6-3, 6-4 ante el estadounidense Frances Tiafoe para alcanzar los octavos de final.

Tsitsipas también se anotó para jugar en el torneo de dobles mixtos con Maria Sakkari, quien perdió ante la ucraniana Elina Svitolina (4ta cabeza de serie) en individules en tres sets.

La rival de Svitolina en cuartos de final será la italiana Camila Giorgi, quien dejó en el camino a la checa Karolina Plisova, reciente finalista de Wimbledon.

También avanzaron a cuartos la española Garbiñe Muguruza (7), la suiza Belinda Bencic (9) y Anastasia Pavlyuchenkova (13) por el Comité Olímpico Ruso.

El argentino Diego Schwartzman (8vo preclasificado) doblegó al checo Tomas Machac por 6-4, 7-5 y en octavos se las verá con Karen Khachanov (12), bajo la bandera del Comité Olímpico Ruso.