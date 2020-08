Todavía no arranca y la Liga de Balompié Mexicano ya se hunde

La Liga de Balompié Mexicano parece morirse antes de iniciar. Las incongruencias, desacuerdos, renuncias y demás, entre clubes y a veces con jugadores, han sido una constante. Muchas promesas, grandes expectativas se han caído solamente porque las bases parecen no estar sólidas.

Ramón Ramírez y su renuncia como director deportivo del Ensenada, es una más pero muy visible por el nombre del exmundialista mexicano, que se quejó de falta de seriedad, además de que denunció que desde su nombramiento no ha recibido su pago. Presentamos aquí algunos de estos problemas que poco a poco truncan su nacimiento.



ESTADIOS

Se advirtió que los estadios en donde se jugaría deberían estar en perfectas condiciones. Hay algunos como el de Neza 86, donde una tribuna está a punto de caerse, problema que lleva años sin resolverse.



VISORÍAS

Se anunciaron visorías en distintos estados en distintos clubes, pero no faltaron los estafadores que comenzaron a hacerse pasar por gente de los distintos clubes, para cobrar a los jóvenes por presentarse a las pruebas.



LOBOS BUAP

Todo estaba listo para que Lobos BUAP tuviera una franquicia, pero a la mera hora, hubo un rompimiento entre la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y los empresarios que querían manejar al club, y todo se cayó. El club se lo llevaron a Zacatepec.



EL DUEÑO DE LA LIGA

Se denunció que la LBM es propiedad de Víctor Montiel, que subcontrato a otra empresa propiedad de su hijo, para manejar la imagen de la Liga.



CON PÚBLICO

Carlos Salcido fue nombrado presidente de la Liga, y en unos de sus anuncios prometió que el torneo comenzaría el 16 de octubre con público en los estadios.



SUELDOS

Los jugadores han estado sin cobrar durante toda la pretemporada, con la promesa de que cuando inicie la Liga vendrán los pagos, pero hay otros casos en que a la hora de firmar el contrato, todo lo que les prometieron no fue cumplido, hay rebajas de sueldo de más del 50 por ciento y los futbolistas deciden irse.



HUMO DEL CREMONESE

El club Cremonese Xalapa vendió humo al anunciar que contrataría al internacional italiano Ricardo Montolivo, que lleva seis meses retirado, al final, ni acercamientos hubo y tampoco el equipo fue aceptado a inscribirse en la Liga, por no poder comprobar de donde provenían los 5 millones de pesos de su inscripción.