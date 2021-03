"Todavía no siento el auto en mí", dice "Checo" Pérez

Después de quedar en la décima posición en la segunda sesión libre del Gran Premio de Bahrein, el mexicano Sergio "Checo" Pérez reconoció que todavía no se siente en sincronización con el Red Bull que ahora conduce.

El tricolor fue superado en tiempo por los dos Mercedes, los Ferrari, los McLaren, la competencia directa sobre las pistas, por lo que reconoció la necesidad de mejorar, aunque todavía hay tiempo suficiente para hacerlo.

"Estamos dando pasos muy grandes y creo que, en un resumen, tenemos mucho trabajo que hacer, todavía no siento el auto en mí. Todavía tengo que pensar mucho en lo que sucede allá fuera [en la pista], no parece salir natural", comentó el tapatío, al término de las actividades de este viernes en Sakhir.

"Hay paciencia a largo plazo, que es el lado positivo ante esto. Insisto, todavía tenemos cosas por hacer en el lado competitivo, y con neumáticos suaves mejoraremos", añadió.

Pérez reconoció que para la clasificación, a correrse este sábado por la mañana, estará entre los mejores tiempos, una mezcla que seguramente tendrá a Red Bull, Mercedes, Ferrari y McLaren para el comienzo de la campaña 2021 de la Fórmula Uno.

"Estoy satisfecho porque el auto rinde bien y con buen ritmo. La clasificación estará muy cerrada, debemos asegurar hacerlo bien y tener un gran arranque de temporada", concluyó el tapatío.

Max Verstappen, compañero del tricolor en Red Bull, fue el mejor volante, al dominar las dos primeras pruebas de este fin de semana, que genera confianza para la carrera del domingo.

"Debemos mostrar lo que podemos hacer en la clasificación. Seguramente soplará más el viento, por lo que será más difícil, pero las circunstancias son las mismas para todos. Tenemos un gran auto y debemos hacer lo mejor mañana [sábado]", comentó el neerlandés.