Todo listo para el Off Road ´Pozos–Japón 2026´

El promotor deportivo Memo Vázquez presentó los detalles de la carrera Off Road "Pozos–Japón 2026", competencia que se llevará a cabo este domingo 19 de abril en el municipio de Villa de Pozos, con la participación de pilotos locales y foráneos.

El evento tendrá como punto de salida y meta la intersección de la avenida Bosques de las Flores y el Libramiento Oriente, donde se espera una importante asistencia de aficionados al automovilismo todoterreno.

Como parte de las actividades previas, este sábado 18 de abril se realizará la revisión mecánica obligatoria de los vehículos participantes en Servicio Galgos, a partir de las 17:00 horas. Durante este proceso, la dirección de carrera verificará que las unidades cumplan con las condiciones de seguridad, incluyendo extintores en óptimas condiciones, cinturones de seguridad, sistema de luces y demás requisitos reglamentarios.

El programa de competencias contempla tres bloques principales. A las 10:30 horas arrancarán las categorías 5/1600 y Clase 9, que recorrerán seis vueltas en un circuito de 25 kilómetros. Posteriormente, a las 13:00 horas, será el turno de las clases 12, 16 y la categoría Libre, también a seis giros.

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