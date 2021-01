Todo lo que debes saber de la Jornada 2 del Guard1anes 2021

Este viernes arranca la Jornada 2 del Guardianes 2021 con dos partidos. Aquí te traemos todo lo que debes saber de la jornada del fin de semana en el futbol mexicano.

NECAXA vs. ATLÉTICO DE SAN LUIS

Cumplirán cuatro encuentros de Liga MX. Llegan parejos tras 3 enfrentamientos en el historial con 1 victoria por lado y 1 empate. Igualaron 1-1 en el único duelo en Aguascalientes (Clausura 2020). Ambos perdieron en el estreno del Torneo Guardianes 2021. Necaxa acumula 2 triunfos seguidos en condición de local. Por el contrario, Atlético de San Luis presenta una racha de 4 derrotas consecutivas y no sumó puntos en los últimos 7 compromisos fuera de su estadio.

FC JUÁREZ vs. TIJUANA

Se repartieron los 2 cruces en la máxima categoría: 1 triunfo por lado en donde se impuso quien fue local. Además, se vieron las caras en el Grupo 2 de la Copa MX Apertura 2018. FC Juárez se quedó con el único duelo en el estadio Benito Juárez: 3-0 (Apertura 2019) y sus 4 goles en el historial ante Tijuana fueron con jugadas a balón parado (2 de penal, 1 de cabeza y 1 de tiro libre). Xolos fue el equipo top en el rubro de atajadas (7) en la jornada inaugural del Guardianes 2021.

GUADALAJARA vs. TOLUCA

Guadalajara cuenta con un invicto de 9 partidos de local ante Toluca (3PG-6PE). Su última caída en Zapopan contra los Escarlatas fue en noviembre de 2012: 1-2 (Rafael Márquez; Antonio Ríos y Sinha). Toluca marcó 3 goles (3 asistencias) en la apertura del Clausura 2021 y contó con el mejor porcentaje de eficacia en disparos (37.5%). En tanto, Chivas igualó 1-1 ante Puebla en el juego inaugural y fue el combinado con más infracciones recibidas (21) en la fecha.

CRUZ AZUL vs. PUEBLA

Igualaron con idéntico marcador (1-1) en los últimos 3 enfrentamientos. Desde la creación de los torneos cortos, CruzAzul cayó sólo 3 veces en condición de local ante @ClubPueblaMX tras 23 PJ: 2-3 (2000/01), 1-2 (2008/09) y 1-2 (2017/18). Cruz Azul (18) y Puebla (21) integraron el podio de infractores en el debut del Guardianes 2021. Luis Romo (Cruz Azul) fue el jugador con más faltas cometidas (5).

MONTERREY vs. CLUB AMÉRICA

Llevan 7 encuentros sin empatar en Liga MX. Su última igualdad fue sin goles en el Clausura 2018. Llegan parejos tras los últimos 9 encuentros en el historial (4 triunfos por equipo y 1 empate). Rayados y America ganaron en sus respectivos encuentros en la Fecha 1. Rogelio Funes Mori (Monterrey) fue el goleador (2) en la fecha inicial del campeonato mexicano. El argentino marcó 8 tantos en 12 duelos contra las Águilas del América.

PUMAS UNAM vs. MAZATLÁN FC

Tendrán el segundo cruce en la máxima categoría. Igualaron 0-0 en el único duelo por la Jornada 5 del Guardianes 2020, en el estadio de Mazatlán (15/08/2020). Pumas presenta el plantel más joven del certamen actual con un promedio de edad de 24.8 años para sus futbolistas. Por el contrario, Mazatlán FC cuenta con el equipo más experimentado (30.1) del torneo. El visitante, dirigido por Tomás Boy, cumplirá 19 juegos en Liga MX y nunca sumó 2 victorias consecutivas.

SANTOS LAGUNA vs. TIGRES UANL

Cumplirán 60 partidos en los torneos cortos de la Liga MX. Tigres lleva una diferencia de 6 juegos en el historial con 21 victorias, 23 empates y 15 derrotas en 59 duelos. En los últimos 13 enfrentamientos, nunca perdió quien fue local: 5 triunfos de Tigres, 4 de Santos y 4 empates. André Gignac (Tigres) anotó 4 goles en los últimos 4 juegos frente a los Guerreros. El delantero francés lideró el ranking de disparos (9) en el estreno del Guardianes 2021.

QUERÉTARO vs. ATLAS

Atlas se quedó con los últimos 3 cruces en Liga MX: 1-2 (Clausura 2019), 2-0 (Apertura 2019) y 1-0 (Guardianes 2020). Querétaro acumula una racha de 9 partidos sin ganar en el historial (2PE-7PP). Su última alegría ante los Zorros fue 2-0 (Emanuel Villa y Camilo Sanvezzo) en el estadio Jalisco, en el Apertura 2015. Atlas y Querétaro cayeron en sus respectivos estrenos de competencia y fueron los conjuntos con menos disparos (8 y 5 respectivamente).

LEÓN VS. PACHUCA

León se impuso en los últimos 4 duelos ante Tuzos (2-1, 1-3, 3-0 y 0-1). Su última caída fue en el Clausura 2018: 2-1 (Sebastián Palacios y Keisuke Honda; Mauro Boselli).