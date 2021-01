Todo lo que debes saber de la jornada 4 del Guardianes 2021

Arranca la Jornada 4 del Guardianes 2021 con partidos de jueves a martes, así que aquí te traemos el tradicional "todo lo que debes saber" de la Jornada del Futbol Mexicano:



Tigres vs Necaxa

Tigres se quedó con los últimos 3 encuentros ante Necaxa (3-2, 3-1 y 0-3). André Gignac estuvo presente en el marcador en cada uno de estos triunfos (7 goles) y Julían Quiñónes fue su asistidor en 4 oportunidades. El último triunfo del Club Necaxa en "El Volcán" fue el 15 de octubre de 2016: 2-0 (Édson Puch y Fabián Espíndola). Carlos González (Tigres), con pasado en el cuadro Eléctrico, registra 2 anotaciones en 3 presencias y encabeza el rubro de disparos (14).



Mazatlán vs Pachuca

Cumplirán el segundo enfrentamiento en el historial de Liga MX. En un show de goles, Pachuca se impuso 4-3 ante Mazatlán en el único cruce por la Jornada 6 del Guardianes 2020, en el Estadio Hidalgo. Los Tuzos es el equipo top en el rubro de disparos (58) y el combinado con menos remates recibidos por encuentro (5.7). A pesar de ello, cuenta con 1 conquista en 3 jornadas. Sin contar las anotaciones de penal, Mazatlan FC es el conjunto con más goles recibidos (5 tantos de jugada).



Chivas vs Juárez FC

Guadalajara obtuvo el 100% de los puntos ante FC Juárez tras 3 cruces en Liga MX (1-2, 2-0 y 0-2). José Juan Macías (Chivas) anotó en los últimos 2 duelos. Además cuentan con 5 enfrentamientos en Copa MX (4 triunfos del Rebaño Sagrado y 1 de Bravos). Ambos suman 2 puntos en el Torneo Guardianes 2021. Chivas lleva 5 compromisos sin caer en su estadio (3PG-2PE). En tanto, FC Juárez no ganó en sus últimas 5 presentaciones fuera de casa (2PE-3PP).



Cruz Azul vs Querétaro

Cruz Azul cayó sin anotar goles en sus últimos 2 encuentros ante Querétaro en el historial (3-0 y 1-0). Sin embargo, se impuso en el último enfrentamiento en el Estadio Azteca: 3-0 (Orbelín Pineda y Milton Caraglio en dos ocasiones), en el Clausura 2019. La Máquina Cementera buscará su primer triunfo en condición de local en 2021. Querétaro, el único capaz de abrir el marcador en las 3 jornadas disputadas (2PG-1PP), lleva 12 juegos sin ganar fuera de casa (3PE-9PP).



Tijuana vs Toluca

Jugaron 25 veces en historial de Liga MX. Toluca lleva 3 duelos sin perder frente a Tijuana (2PG-1PE). A pesar de ello, Xolos cuenta con un invicto de 6 partidos en el Estadio Caliente (4PG-2PE). Su única caída en este escenario ante Los Escarlatas fue en el Torneo Apertura 2014: 0-1 (Isaác Brizuela). Los Diablos Rojos encabezan el ranking de puntos (7), goles (6) y asistencias (4) en el Guardianes 2021. Xolos llega invicto, con el arco en cero y con el mayor número de atajadas (14).



Pumas vs Atlas

Pumas acumula un invicto de 5 partidos ante Atlas en Liga MX (4PG-1PE). Atlas es el único equipo que no tiene unidades en el Guardianes 2021 y sólo cosechó 1 punto de los últimos 24 posibles. Los Rojinegros no comienzan un torneo con 4 derrotas desde el Clausura 2018 cuando cayeron contra León, Pumas, Toluca y América. Los Universitarios, quienes presentan el plantel más joven del torneo (24 años), cuentan con el menor número de tarjetas amarillas (1).



Santos vs América

Disputaron 60 partidos desde la creación de los torneos cortos en Liga MX. América lleva una diferencia a favor de 16 juegos ante Santos con 31 victorias, 14 empates y 15 derrotas. Cumplirán 30 duelos en Torreón. Santos es uno de los líderes invictos que presenta el Guardianes 2021 (7 pts.). Además, los Guerreros conservan su valla invicta. En tanto, el equipo de Santiago Solari no sumó puntos en condición de visitante pero integra el podio de goles (4) y efectividad en disparos (12.9%).



León vs Atlético de San Luis

Tendrán el cuarto enfrentamiento en Liga MX. No tienen empates: 2 victorias de León (3-2 y 0-2) y 1 de Atlético de San Luis (3-1). Cuentan con 2 cruces en la Copa MX (Grupo 2 del Apertura 2015). Nicolás Ibáñez anotó 4 de los 5 tantos de Atlético de SanLuis en el historial ante La Fiera. Ángel Mena aportó su cuota goleadora para el León en los 2 triunfos ante Los Rojiblancos. El defensor del título no tiene triunfos ni goles tras 2 partidos disputados en la actual competencia.



Puebla vs Rayados

Puebla lleva 4 juegos sin victorias frente a Monterrey (2PE-2PP). Sin embargo, se quedó con los últimos 2 encuentros en el Estadio Cuauhtémoc (2-0 y 2-1). Hubo 6 penales en los últimos 3 duelos en el historial. Nicolás Sánchez (Monterrey) marcó por esta vía en los últimos 3 duelos ante La Franja. Rayados es el equipo con más goles desde los doce pasos (2) en el Torneo Guardianes 2021. Santiago Ormeño estuvo presente en el marcador en los últimos 2 cruces ante La Pandilla.