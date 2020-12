Todo lo que debes saber del regreso de la NBA 2020-21

La temporada 2020-21 de la NBA empieza el martes, 22 de diciembre con nueve juegos de televisión nacional durante los primeros tres días de partidos. Llena de drama, rivalidades emocionantes y personalidades únicas, la NBA alcanzará a los aficionados en 215 países y territorios en más de 50 idiomas durante la Primera Mitad de la temporada.

Aquí todo lo que debes saber sobre el regreso de la NBA:

Noche de Apertura: martes 22 de diciembre

Durante el "doubleheader" la noche de apertura, los Golden State Warriors visitan a los Brooklyn Nets y los campeones defensores de la NBA Los Angeles Lakers se enfrentan con los LA Clippers.

La noche de apertura presenta a cuatro jugadores quienes fueron seleccionados número 1 en general en el NBA Draft: LeBron James (2003) y Anthony Davis (2012) de los Lakers, Kyrie Irving (2011) de los Nets y Andrew Wiggins (2014) de los Warriors.

Kevin Durant de Brooklyn, listo para su primer juego de temporada-regular desde la temporada 2018-19, ganó dos campeonatos y dos premios Bill Russell NBA Finals MVP con Golden State.

El ganador del 2019-20 Kia NBA Sixth Man Award Montrezl Harrell hace su debut con los Lakers contra los Clippers, el equipo con quien el pasó las últimas tres temporadas.

Steve Nash, quien lideró la NBA en asistencias cinco veces como jugador de Salón de la Fama, hace su debut como un entrenador principal de la NBA cuando Brooklyn se enfrenta a Golden State.

Antes del partido contra los Clippers, los Lakers celebrarán su 17o campeonato de la NBA, al empatar el récord el año pasado.

James empieza su 18a temporada de la NBA en la noche de apertura.

TNT presentará un "doubleheader" en la noche de apertura por la 25a temporada consecutiva, marcando el 37o año de cobertura de la NBA para Turner Sports.

Davis y Irving son los últimos dos jugadores quienes anotaron 50 puntos en el primer juego de la temporada para su equipo. Davis con los New Orleans Pelicans en 2016 y Irving con Brooklyn la temporada pasada.

En el 2016, el nuevo entrenador principal de los Clippers Tyronn Lue estaba en su primera temporada como entrenador principal de los Cleveland Cavaliers cuando el dirigió a James y los Cavaliers a un campeonato de la NBA.

Stephen Curry de los Golden State Warriors ha convertido 2,495 triples, está a cinco de convertirse en el tercer jugador en la historia de la NBA con 2,500.?miércoles, 23 de diciembre

En los dos juegos de televisión nacional, los Boston Celtics reciben a los Milwaukee Bucks y los Dallas Mavericks visitan a los Phoenix Suns.

Boston ha calificado para los Playoffs de la NBA en las últimas seis temporadas, incluyendo apariciones en las Finales de la Conferencia Este en tres de las últimas cuatro temporadas.

Chris Paul, quien hará su debut con los Suns el 23 de diciembre, ocupa el séptimo lugar en la historia de la NBA en asistencias y robos en su carrera.

Los Suns ganaron sus ocho "seeding games" durante el reinicio de la temporada 2019-20, el único de los 22 equipos participantes invicto.

Luka Don?i? de Dallas lideró la NBA con 17 triples-dobles la última temporada.

El dos veces reinante Kia NBA Jugador Más Valioso Giannis Antetokounmpo de Milwaukee es uno de tres jugadores quienes han ganado varios premios MVP a la edad de 25, uniéndose a James y Kareem Abdul-Jabbar.

El Día de Navidad

La 73a edición de la NBA on Christmas Day (en el día de Navidad) presentará cinco partidos de televisión nacional a través de ESPN y ABC: Pelicans vs. Miami Heat, Warriors vs. Bucks, Nets vs. Celtics , Mavericks vs. Lakers y Clippers vs. Denver Nuggets.