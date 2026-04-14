Todo un éxito el Strongmanía Hércules MX

Se llevó a cabo con gran éxito una edición más de Strongmania Hércules MX, evento que reunió a más de 40 atletas provenientes de distintos estados de la República Mexicana, como Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Ciudad de México, Jalisco, Guanajuato y San Luis Potosí.

Durante la competencia, los participantes considerados entre los hombres y mujeres más fuertes enfrentaron exigentes pruebas de resistencia extrema, como levantamiento de cilindros, volteo de llantas y hasta volteo de automóvil, entre otras dinámicas que pusieron a prueba tanto su capacidad física como mental, ante una audiencia que respondió con entusiasmo en cada desafío.

Uno de los aspectos más destacados del evento fue el crecimiento de la categoría femenil, reflejando el fortalecimiento y auge de la comunidad de atletas de fuerza en el país.

En cuanto a los resultados, los ganadores por categoría fueron los siguientes: Categoría Femenil hasta 70 kg: 1er lugar: Isabela Cisneros (Aguascalientes); 2do lugar: Lorena Flores (San Luis Potosí); 3er lugar: Cecilia Miramontes (San Luis Potosí). Categoría Femenil más de 70 kg: 1er lugar: Erika Hernández (San Luis Potosí); 2do lugar: Margarita Ochoa (San Luis Potosí); 3er lugar: Mariana Reyes (San Luis Potosí).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Categoría Varonil Master +42 años: 1er lugar: Aníbal Nava (Aguascalientes); 2do lugar: Jorge Velázquez (Jalisco); 3er lugar: Gérard Almendárez (San Luis Potosí). Categoría hasta 80 kg Open: 1er lugar: Carlos Quiroz (San Luis Potosí); 2do lugar: Rodrigo Díaz (Aguascalientes)

Categoría Varonil hasta 95 kg Open: 1er lugar: Jesús Nava (Aguascalientes); 2do lugar: Néstor Téllez (San Luis Potosí); 3er lugar: Brando Placencia (Jalisco). Categoría Varonil hasta 105 kg: 1er lugar: Miguel Alvarado (Querétaro), 2do lugar: Antonio Íñiguez (Jalisco); 3er lugar: Víctor Olguín (San Luis Potosí)

Categoría Varonil más de 105 kg: 1er lugar: Arturo Gonzales (Jalisco) y 2do lugar: Diego Sánchez (Guanajuato).