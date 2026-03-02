logo pulso
Todo un éxito la lid de la BECENE

Con gran ambiente nocturno se celebró la carrera en el parque Tangamanga

Por Romario Ventura

Marzo 02, 2026 03:00 a.m.
A
Todo un éxito la lid de la BECENE

El pasado viernes 27 de febrero se llevó a cabo una edición más de la tradicional Carrera Atlética de la Benemérita y Centenario Normal del Estado (BECENE), la cual registró una nutrida participación en sus distancias de 5 y 3 kilómetros. El escenario de esta competencia fue el Parque Tangamanga I.

5 KILÓMETROS

En la categoría Libre femenil, el primer lugar fue para Fabiola Carolina Romero Salazar con tiempo de 20´32´´, seguida de Montserrat Saucedo Parga con 20´38´´ y Dulce María de Guadalupe Faz con 21´01´´. En la rama varonil Libre, Yael Alejandro Díaz de León se llevó el triunfo con un destacado registro de 13´53´´, dejando en el segundo sitio a Jesús Eugenio RSTNCamos Rosas (14´10´´) y en tercero a Jared Mejía Flores (14´48´´).

En la categoría Máster femenil, Leticia Hernández Cruz, del equipo Jornar Moflerama, cruzó la meta en primer lugar con 17´39´´, seguida de Ma. Ruth Ramos Flores (Halcones) con 20´01´´ y Erika Macías Torres (Runners RTM) con 21´42´´. En la varonil, Omar Martínez Ramos (Joselos Team) se adjudicó la victoria con 17´00´´, apenas tres segundos por delante de Artero Lula López (Sindicato Municipal), quien registró 17´03´´, mientras que Francisco Díaz Sánchez (Jornar-Moflerama) fue tercero con 18´13´´.




Dentro de la categoría Submáster femenil, Carolina del Socorro Ramírez Esparza obtuvo el primer puesto con 17´48´´, escoltada por Dulce Marpia Méndez Gallegos (21´14´´) y Dana Karina Torres (21´37´´). En la rama varonil, Edgar Delgado Mexquitic se quedó con el triunfo al marcar 17´14´´, seguido de Feliciano Servín Pérez (17´43´´) y Eduardo Serrano Hernández (20´11´´).

3 KILÓMETROS

En la categoría Comunidad BECENE femenil, Briselda Montserrat Barbosa ocupó el primer lugar con 13´57´´, seguida de Ariadna Guadalupe Pérez Reyes (16´51´´) y Ma. Magdalena Mendoza Vega (16´55´´). En la varonil, Exequiel Moreno Torres dominó la prueba con un tiempo de 9´39´´, dejando en segundo a Mario Alexander Camacho Hernández (11´05´´) y en tercero a Luis Ramón Rocha Alonso (11´27´´).

En la categoría Media Superior femenil, María José Hernández Reyna, de Prepa Solidaridad, ganó con 13´20´´, seguida de Alesandra G. Villanueva Castillo (14´48´´) y Johana Guadalupe Cortés Colunga (17´16´´). En la rama varonil, Isramel Ramírez Barrón (JJB) se llevó el primer sitio con 12´59´´, mientras que Eduardo de Jesús Ruiz Hernández (13´22´´) y Dilan Axel Lucio González (14´09´´) completaron el podio.

Finalmente, en la categoría Superior femenil, Karen Fernanda Guevara Ojeda, del equipo Gacelas, cruzó la meta en primer lugar con 17´56´´, seguida de Camila Ipiña Zavala (21´01´´) y Fabiola Ketzali Martínez Covarrubias (21´06´´). En la varonil, Mario Alberto Cerda Rojas, representando a BECENE, se impuso con 11´48´´, escoltado por Elías Isaac Solís (14´10´´) y Leonel Ipiña (17´26´´).

