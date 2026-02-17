logo pulso
Todo un éxito primera edición de lid atlética

Por Romario Ventura

Febrero 17, 2026 03:00 a.m.
Con una gran respuesta por parte de la comunidad runner, el pasado domingo se llevó a cabo con éxito la primera edición de la Carrera Atlética Acricell, teniendo como escenario el emblemático Parque Tangamanga I, donde se congregaron 539 corredores para participar en las distancias de 1, 4 y 8 kilómetros.

La competencia se desarrolló en un ambiente familiar y deportivo, con atletas provenientes de distintos equipos y estados, quienes dieron vida a una jornada llena de entusiasmo, competitividad y convivencia en ambas ramas, femenil y varonil.

Categoría Libre Femenil 8 km: 1. Rose Jepkorir Kangogo (Kenia) – 31:36; 2. Cindy Meza Domínguez – 32:13; 3. Anahí Rivera Olmedo (Zacatecas) – 32:49. Categoría Libre Varonil 8 km: 1. Israel Reyna Tristán (New Balance) – 26:38; 2. Luis Fernando Vázquez Vega – 26:50; 3. Miguel Ángel Márquez Alemán – 28:03.

Categoría Libre Femenil 4 km: 1. Elvia Beatriz Carranco – 16:52; 2. Esmeralda Ramos Ramos (Joselos Team) – 17:27; 3. Marceline Jepchirchir Kipkemoi – 18:14. Categoría Libre Varonil 4 km: 1. Ricardo Yahir Amador Rodríguez – 12:13; 2. Emmanuel Hernández Zapata – 12:25; 3. Eric Kibet Kangogo – 12:26.

Categoría Libre Femenil 1 km: 1. Aranza Ivana Ramírez Rodríguez (Halcones) – 03:44; 2. Yolanda Sánchez Núñez (Team Claudia Escalera) – 03:58; 3. Nicole García (Joselos Team) – 04:06. Categoría Libre Varonil 1 km: 1. Marco Antonio Sarabia Rangel (Joselos Team) – 03:01; 2. Diego Mateo Adrián Flores (Joselos Team) – 03:25; 3. Aldo de Jesús Macías Espinoza (Tortuguitas Running) – 03:26. En la categoría Silla de Ruedas se lo llevo en absoluto Sammuel Ramses Leura Vázquez (Team Sam) con un crono de 16:36.

