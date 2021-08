Aremi Fuentes fue la atleta que le dio la tercer medalla a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, se colgó el bronce en halterofilia categoría 76 kilogramos femenil.

Nació un 23 de mayo de 1993 en Tonalá, Chiapas; aunque actualmente reside en Mexicali, Baja California. Con 28 años de edad acudió a sus primeros Juegos Olímpicos e hizo historia.

Aremi Fuentes logró su clasificación a Tokio 2020 el pasado 11 de junio, lo hizo mediante los criterios de la Federación Internacional de Halterofilia, quien pedía participar en seis eventos obligatorios y tomaron en cuenta las mejores cuatro marcas.

En abril del 2021 Fuentes conquistó la medalla de bronce en el Campeonato Panamericano de República Dominicana en la modalidad de arranque, levantó 103 kilos.

En el 2020 Aremi Fuentes consiguió tres medallas de oro en el Torneo Internacional Manuel Suárez "In Memoriam" que se realizó en La Habana Cuba. La mexicana levantó 106 kilogramos en la modalidad de arranque y 135 en envión, por lo que en total registró 214 kilogramos y ocupó el primer lugar en la división de 76 kilogramos.

Previo a partir a Tokio 2020, Fuentes declaró a la Conade: "quiero dar lo mejor de mí para que se cumpla mi meta, mi sueño, mi objetivo que es estar en el podio y no dejo de luchar por ese objetivo", hoy lo logró.

Aremi Fuentes se colgó la medalla de bronce, lo que significó, la cuarta medalla que las mujeres ganan en halterofilia en la historia de México en unos Juegos Olímpicos.

"Todos los días me visualizaba con una medalla"

Hace algunos días, cuando llegó a la capital olímpica, una de las primeras cosas que Aremi Fuentes vio en la Villa donde se hospedan los atletas fueron las medallas que se entregan en esta edición. Fue lo poco que necesitaba para terminar de comprobar que no estaba dispuesta a volver a cruzar el Océano Atlántico sin una en su cuello.

"Todos los días me visualizaba con las medallas", comparte la tercera medallista mexicana en los XXXII Juegos Olímpicos. "Desde que llegué a Tokio, las vi y pensé que quería una. Afortunadamente, la tengo".

Mujer de pocas palabras, Aremi comparte la zozobra que experimentó mientras la surcoreana Suhyeon Kim intentó quebrar su marca de 245 kilogramos totales (108 en arranque y 137 en envión) para quedarse con el bronce.

"La sensación es muy contenta. A final de cuentas, no había perdido la esperanza de llegar al podio", reconoce. "Estos últimos dos meses estuve entrenando con todo para tener un buen resultado". El cual no llegó de forma sencilla, ya que la presión de Kim fue mucha.

"Estuvo cardiaco. El último levantamiento lo fallé por un error técnico", revela. "Estaba pensando que sólo debía dar lo mejor de mí y había que esperar al resto de las competidoras, y esta vez la medalla me la llevo yo", concluyó Aremi Fuentes.