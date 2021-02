Toluca quiere recuperar lo perdido ante el Atlas

México.- Para la Jornada 8 del torneo Guardianes 2021, los Diablos Rojos se toparán con "un rival difícil, los Rojinegros del Atlas, un rival que te deja jugar poco", pero la intención de Toluca es mantener la línea de juego que le ha permitido ser protagonista y en casa, sumar tres puntos que dejarían al equipo muy bien parado para enfrentar una etapa del calendario que será exigente, con dos visitas en puerta, a Tigres y al Atlético San Luis.

Así lo manifestó en conferencia de prensa el Director Técnico, Hernán Cristante, quien aseguró que su equipo buscará mantener "esa línea futbolística que nos ha permitido, si bien hemos perdido dos partidos de visitante, tener un buen juego, tener posibilidades, esa es la línea que trae el equipo, y (ante Atlas) obviamente sí aprovechar la localía con lo que implica, pero sabemos que no va a ser fácil no por la motivación que pueda traer (el rival) sino por las necesidades que tiene cada uno de los equipos".

Y es que, aunque Atlas no ha andado de lo mejor en el torneo, Cristante advirtió que "no deja de ser un equipo peligroso, con buenos jugadores tanto en lo individual como en lo colectivo, entonces no dar por subestimado absolutamente nada de lo que tenemos que hacer. Las tareas están asignadas, el trabajo está hecho y solamente esperar a tener un buen funcionamiento, que Toluca tenga un buen día mañana". Luego de la derrota ante Cruz Azul, con tres goles recibidos, Toluca busca apuntalar su funcionamiento defensivo. En este sentido, Cristante señaló que "Las veces que nos han convertido, sobre todo en el último partido, no hicimos el trabajo adecuado a la hora de tener la pelotao salir, o achicar espacios. Eso se ha visto, se ha reforzado, hemos tomado recaudos".