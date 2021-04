Toluca vence al América en el Nemesio Díez

Para el Diablo no había de otra, era el momento justo de resurgir, de volver a encontrar su futbol y credibilidad.

Qué mejor que venciendo al América de forma contundente 3-1 en el estadio Nemesio Díez, volviéndose a posicionar en zona de repechaje, y terminando con las aspiraciones de las Águilas de llegar al primer lugar general de la competencia, el cual quedará en manos de Cruz Azul.

Con un Alexis Canelo en plan grande, dos asistencias y un gol, el once en lo que va del torneo, el Toluca salió de su pésima racha de seis juegos sin gritar victoria y lo mejor fue que lo hizo jugando buen futbol.

Los Rojos llegaron a 22 puntos y subieron hasta el séptimo lugar de la tabla.

En tanto que al América de Santiago Solari no le resultó el plan de hacer rotaciones, de cara a su compromiso de media semana en la Concacaf contra el Portland Timbers, dejando tirada la racha de ocho juegos sin perder.

Como alma que lleva el Diablo Toluca salió a matar desde el inicio a un América, que a los diez minutos ya estaba 2-0 abajo con los goles de Michael Estrada (8'), previa a una gran jugada de Alexis Canelo y con un gran tiro de larga distancia de Raúl López (10').

Con la ventaja Toluca manejó el partido, los tiempos, y su defensa se fortaleció ante los intentos americanistas por acercarse.

Al inicio de la segunda parte parecía que venía la reacción americanista. El VAR intervino y se marcó un penalti a favor de las Águilas, por mano de Jorge Torres Nilo, que Emanuel Aguilera volvió gol (50'), pero no, el mérito de los Choriceros fue nunca dejar de pelear por un tercer tanto, el cual lo logró del pie del mejor jugador del partido, Alexis Canelo, quien coronó un gran contragolpe (72').