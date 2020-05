Toluca y Tigres empatan en la eLiga MX: Chivas vence a Santos

No hubo ganador entre el Toluca y losTigres, pero ninguno quedó a deber con las emociones y los goles, para igualar en la decimoquinta fecha de la eLiga MX (3-3).

El primer tiempo fue espectacular, con una lluvia de goles que corrieron por cortesía de los gamers Nahuel Guzmán y Diego Rosales.

El arqueo de los felinos se encargó de abrir la pizarra (6´), con Eduardo Vargas; sin embargo, Rosales respondió con un par de anotaciones, una de Emanuel Gigliotti (12´) y otra de Alexis Canelo (27´).

Pero Guzmán no se rendiría y antes de irse al medio tiempo dio vuelta con otro tanto de Edu Vargas (42´) y uno más de André-Pierre Gignac (45´).

Para la segunda parte, ambos futbolistas se reservaron y prefirieron el contragolpe, aunque el e-Guzmán fue clave para que los Diablos Rojos no remontaran, aunque lograron rescatar un punto con la igualada de William da Silva (64´).

Con este resultado, los Tigres siguen décimos, con 20 puntos, mientras que el Toluca alcanzó 27 unidades, los mismos que el tercer lugar Atlético de San Luis.

El Guadalajara mejoró su posición en la clasificación a la Liguilla de le eLiga MX, luego de remontar al Santos Laguna, por 3-1.

Al mando de Fernando Beltrán, las Chivas le dieron vuelta a los laguneros de Eduardo Aguirre, quien se había adelantado en el marcador, con gol de Brian Lozano (45') poco antes de irse al descanso de medio tiempo.

Beltrán justó su estrategia y tomó el control de la situación con un tanto (49') de su personaje de FIFA 20'. Posteriormente los rojiblancos se valieron de Oribe Peralta, para firmar el triunfo con un doblete (79' y 91').

De esta manera, el Guadalajara está entre los mejores cinco del torneo, con 26 puntos, mientras que Santos se queda con 24 unidades.