Tom Brady y la difícil decisión deportiva que tomará con su divorcio

La temporada 2022 de la NFL no ha sido la mejor para Tom Brady, el quarterback de los Tampa Bay Buccaneers ha tenido muchas distracciones fuera del emparrillado que no le han permitido mostrar su mejor versión.

Brady, desde hace unas semanas vive serios problemas familiares con su esposa la modelo brasileña Gisele Bündchen, quien estaría planteando el divorcio.

Una situación que generaría en el legendario jugador tomar una difícil decisión sobre su carrera, de acuerdo con Chris Simms, exquarterback y amigo personal que el retiro para Tom Brady llegará a la mitad de la temporada, buscando con ello encontrar solución a su problema de pareja.

"Parece, y no sé esto, que su esposa está amenazando con divorciarse o yendo por ese camino según los debidos relatos de lo que lees. Sin embargo, dejar todo a mitad de temporada solo sucedería si realmente sintiera que había una manera de salvar el matrimonio roto con Gisele Bündchen", comentó en entrevista.

Al momento Tom Brady no ha comentado nada en referencia a su situación personal, pero con apoyo de su equipo ha tenido días de descanso extras para encontrar una solución y volver a su mejor nivel.