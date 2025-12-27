Tormenta azota California

Wrightwood, Cal.- Poderosas tormentas invernales trajeron la temporada navideña más húmeda en años al sur de California, generaron deslaves y llenaron casas con lodo.

Todavía había riesgo de más inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra a pesar de la disminución de la lluvia alrededor de Los Ángeles, advirtió el Servicio Meteorológico.

"No se necesita mucho para crear algunos peligros en las carreteras", dijo Mike Wofford, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en Los Ángeles. "Aún no estamos completamente fuera de peligro, pero en gran medida, lo peor ha pasado".

Los bomberos rescataron a más de 100 personas el jueves en el condado de Los Ángeles, donde un helicóptero sacó a 21 personas de autos varados, dijeron las autoridades. La policía de Los Ángeles también respondió a más de 350 colisiones de tránsito, informó la alcaldía.

En Wrightwood, un pueblo montañoso de 5.000 residentes a unos 130 kilómetros (80 millas) al noreste de Los Ángeles, las carreteras se convirtieron en ríos cuando las torrenciales lluvias cayeron el miércoles, dijeron los pobladores. El viernes, los autos seguían enterrados hasta las ventanas en rocas, escombros y barro espeso.

Los bomberos rescataron a varias personas de autos atrapados esta semana cuando el lodo y los escombros bajaron por un camino hacia el pueblo. Se reportó un lesionado.

En el cercano pueblo montañoso de Lytle Creek, las aguas furiosas destruyeron un puente, cortando el tráfico de automóviles a un vecindario, dijo Travis Guenther, un poblador. Para la mañana del viernes, el agua había bajado lo suficiente como para que la gente pudiera cruzar los escombros a pie, agregó.

Guenther y otros estaban checando el viernes que sus vecinos estuvieran bien. Una casa tenía hasta 120 centímetros (4 pies) de escombros acumulados dentro después de que el lodo atravesara la puerta principal, comentó.

El sistema de tormentas trajo la temporada navideña más húmeda al centro de Los Ángeles en 54 años, dijo el Servicio Meteorológico Nacional. El área registró 7,6 centímetros (3 pulgadas) de lluvia en tres días, mientras que las áreas montañosas recibieron hasta 30 centímetros (12 pulgadas), dijo Wofford.