Tottenham otorga un empate tardío

MANCHESTER.- El Tottenham se mantiene en grave peligro de descenso en la Liga Premier tras conceder un gol en el quinto minuto del tiempo de descuento para empatar 2-2 con el Brighton el sábado.

Esto dejó a los Spurs en los tres últimos puestos, a un punto de la salvación con cinco partidos por jugar, y sin una victoria en la liga en 2026, una racha de 15 partidos. Han estado presentes de forma ininterrumpida en la máxima división de Inglaterra desde 1978 y son uno de los llamados "Big Six" del país, jugando en la Liga de Campeones esta temporada como los vigentes campeones de la Liga Europa.

El empate tardío de Georginio Rutter para el Brighton significó que el descenso del último clasificado, el Wolverhampton, se pospusiera un poco más. Sin embargo, los Wolves están destinados a la caída; su derrota por 3-0 ante el Leeds significa que están a 15 puntos de la salvación con también cinco partidos por disputarse.

Xavi Simons parecía haber ganado el partido para el Tottenham cuando recortó hacia adentro y colocó un remate en la escuadra superior en el minuto 77, desatando celebraciones jubilosas del recién contratado entrenador Roberto De Zerbi, quien dirigía su segundo partido y el primero en el Tottenham Hotspur Stadium. El Brighton es su antiguo club.

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Anteriormente, Pedro Porro le dio la ventaja al Tottenham con un cabezazo en el minuto 39, antes de que Kaoru Mitoma rematara de volea para el empate en el tiempo de descuento de la primera mitad.

El Tottenham está a un punto del West Ham, que visita al Crystal Palace el lunes, y a dos del Nottingham Forest, que recibe al Burnley el domingo.

Los Wolves han estado en la Liga Premier durante las últimas ocho temporadas, pero ahora están al borde del abismo.

Dominic Calvert-Lewin convirtió un penalti en el tiempo de descuento para cerrar la victoria del Leeds tras los goles tempraneros de James Justin —con una chilena— y Noah Okafor.

El Leeds está ocho puntos por encima de la zona de descenso.