Tour de Francia femenino 2027 inicia en Inglaterra con contrarreloj en Londres

PARÍS (AP) — El Tour de Francia femenino de 2027 estrenará una contrarreloj por equipos en las calles de Londres.

Detalles confirmados de las etapas iniciales en Inglaterra

Los organizadores revelaron el lunes detalles de las otras dos primeras etapas en Inglaterra.

La carrera comenzará en Leeds el 30 de julio de 2027, con el pelotón rumbo a Manchester. Al día siguiente irán de Manchester a Sheffield. Las ciclistas tendrán dos días de competencia a través de Yorkshire y el Parque Nacional del Distrito de los Picos.

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Contrarreloj por equipos en Londres: formato y recorrido

La tercera etapa en Londres contará con ciclistas en equipos de siete en un circuito de 18 kilómetros, con la meta en The Mall.

"La contrarreloj por equipos siempre ha sido uno de los formatos más emocionantes y espectaculares del ciclismo", dijo Marion Rousse, la directora de la carrera. "El Reino Unido ya ha demostrado su pasión por el Tour, y estas etapas volverán a mostrar la energía del público, la belleza de los paisajes y la creciente importancia del ciclismo femenino en el escenario mundial".

El Tour de Francia masculino de 2027 comenzará en la ciudad escocesa de Edimburgo el 2 de julio. La etapa inaugural pasará por Midlothian y las fronteras escocesas y termina en Carlisle, a las afueras del castillo medieval de la ciudad.