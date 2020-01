Tragedias aéreas que han enlutado al mundo del deporte

Kobe Bryant se une a la lista de tragedias aéreas que han afectado a diversos deportistas a lo largo de los años.

MANCHESTER UNITED

El 6 de febrero de 1958 el avión que traía se Alemania a Inglaterra al Manchester United se estrelló apenas despegó de Munich. Murieron 23 personas, entre los sobrevivientes estaba Bobby Charlton, mítica figura del equipo tiempo después.

THE STRONGEST

Tragedia boliviana. 19 integrantes del equipo The Strongest perecieron al estrellarse se avión que la sierra. El equipo se dirigía a La Paz para un partido de Liga, fue el 26 de septiembre de 1969.

LOS SOBREVIVIENTES DE LOS ANDES

16 de octubre de 1972: El avión de la Fuerza Aérea Uruguaya que transporta al equipo de rugby "Old Christians" se estrella en la cordillera de Los Andes. La mayoría del equipo muere. Los sobrevivientes sin encontrados dos meses después.

GRAHAM HILL

El dos veces campeón del mundo, el inglés Graham Hillmuere junto a su compatriota Tony Brise,cuando regresaban en una avioneta a su campo de entrenamiento en Francia, el 29 de noviembre de 1975.

BOXEO

Veintidós miembros del equipo de boxeo de Estados Unidos fallecen en un vuelo que los llevaba a Varsovia, Polonia el 14 de marzo de 1980.

CHAPECOENSE

El 28 de noviembre de 2016 sucedió el accidente que se llevó la vida de 71 personas después que el vuelo 2933 de la compañía LaMia se estrelló en Cerro Gordo (Colombia). La mayoría d equipo brasileño Chapecoense, murió por ese accidente.

EMILIANO SALA

El argentino Emiliano Sala falleció cuando el avión que lo llevaba de Francia a Inglaterra se estrelló en el Canal de la Mancha el 21 de enero de 2019.