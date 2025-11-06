Trágica muerte de Marshawn Kneeland en los Cowboys de Dallas
Marshawn Kneeland, defensor de los Cowboys, es hallado muerto en un aparente suicidio tras incidente en Frisco
Marshawn Kneeland, jugador defensivo de los Cowboys de Dallas, fue encontrado muerto en un aparente suicidio después de evadir a las autoridades en su vehículo y huir a pie de la escena de un accidente, informaron las autoridades de un suburbio de esa ciudad. Tenía 24 años.
La policía de Frisco informó el jueves que investiga el suicidio. Añadió que Kneeland no se detuvo ante los patrulleros del Departamento de Seguridad Pública de Texas por una infracción de tráfico,
A ello siguió una persecución a la que se unió la policía de Frisco el miércoles por la noche.
Las autoridades perdieron de vista el vehículo, minutos antes de localizarlo estrellado. Durante la búsqueda, luego que Kneeland huyó a pie del lugar del accidente, los agentes dijeron que recibieron información de que Kneeland estaría en riesgo de suicidarse.
Mientras las autoridades buscaban a Kneeland, un despachador informó a los agentes que personas que lo conocían habían recibido un mensaje de texto grupal de Kneeland "diciendo adiós".
"Están preocupados por su bienestar", señalan las grabaciones de Broadcastify, sistema que archiva transmisiones de radio de seguridad pública.
"Estamos hablando con la novia. Ella está tratando de llamar a su agente. Pero estamos tratando de que lo llame primero. Ella dice que él está armado y tiene un historial de enfermedades mentales. La cita directa de ella fue, 'Él lo terminará todo'", dijo otro despachador a los agentes.
El cadáver encontrado presentaba una herida de bala autoinfligida el jueves por la madrugada, aproximadamente tres horas después del accidente, informó la policía sin especificar dónde fue encontrado el cuerpo de Kneeland. En las grabaciones de Broadcastify, los agentes dijeron que habían intentado ponerse en contacto con Kneeland llamándolo y enviándole mensajes de texto y habían utilizado un dron para intentar localizarlo después del accidente.
