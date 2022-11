Tras 4 años de ahorros, zacatecanos logran llegar a Qatar

A-AA+

ZACATECAS, Zac., noviembre 22 (EL UNIVERSAL).- Un grupo de cuatro zacatecanos, originarios del municipio de Nochistlán, durante cuatro años comenzaron sus ahorros para poder acudir y apoyar a México en la Copa Mundial de Qatar 2022, quienes han acudido a bares y los partidos ataviados de la playera de la Selección Mexicana, la bandera tricolor y las mujeres con sus rostros pintados de catrinas.

Sus fotos y videos que han subido a sus redes sociales, donde hoy se les escuchó cantar a todo pulmón el Himno Nacional de México en el Estadio 974 de Doha, que han enorgullecido a su municipio, así como a muchos zacatecanos. Se trata de Manuel Torres, Manuel Sepúlveda, Lidia Mejía y Nubia Hermosillo, quienes dicen que durante un año planearon el viaje.

En entrevista con EL UNIVERSAL, vía remota, Manuel Torres, de 35 años de edad, relata que, en su caso, es al tercer mundial que acude y a diferencia de los otros viajes, admite que acudir a un país de Oriente Medio sí notó "un gran choque cultural muy grande", incluso, con cierta sonrisa menciona que, sobre todo es "difícil encontrar alcohol, aunque no imposible, pero no es tan fácil como en cualquier otro país".

Menciona que en Qatar "existe todo tipo de alcohol, pero no puedes conseguirlo como (en México) en cualquier ´Oxxo de la esquina´, porque aquí solo hay un cierto número de hoteles de lujo en la ciudad, algo así como 10 bares en la ciudad para (abastecer) a miles y miles de turistas sedientos. En la zona FIFA fan festival también venden, pero solo cerveza Budweiser y en todos lados es muy cara, tan solo una sola cerveza cuesta entre 200-400 pesos en todos lados".

Admite que el mexicano por naturaleza "es desmadroso", por eso también toman en cuenta la recomendación de la cancillería mexicana, porque saben que en este mundial están en un país con una cultura totalmente diferente, "así que toca respetar, claro que a uno le gustaría disfrutar y celebrar como de costumbre, pero está ves tocó disfrutar el mundial y respetar una cultura muy diferente a la misma vez", relata.

Respecto a la bandera mexicana que cargan y que tiene inscrita la leyenda de "Nochistlán, Zacatecas", es porque sienten orgullo de sus raíces y así en ese mundial representar a su pueblo: "es para enseñar mi cultura a las decenas de diferentes culturas que vinieron a este país, y claro siempre respetando la cultura local".