Tras inicio de 0-3 Texans alcanzaron los playoffs

HOUSTON.- Los Texans de Houston se convirtieron en el quinto equipo desde 1990 en llegar a los playoffs después de comenzar la temporada 0-3 y el primer equipo en hacerlo dos veces con su victoria sobre los Chargers de Los Ángeles el sábado.

Los Texans (11-5) extendieron su racha de victorias a ocho juegos con la victoria 20-16 para unirse a su equipo de 2018, los Chargers de 1992, los Lions de 1995 y los Bills de 1998 como los únicos equipos desde 1990 en perder sus primeros tres juegos y avanzar a los playoffs.

Es el tercer viaje consecutivo de Houston a los playoffs, lo cual es un récord de la franquicia, y el entrenador DeMeco Ryans y el mariscal de campo C.J. Stroud son el cuarto dúo de entrenador/mariscal de campo en la historia de la NFL en avanzar a la postemporada en cada una de sus primeras tres temporadas.

Su posición actual es una que parecía inverosímil, el nueve de noviembre pasado cuando tenían un récord de 3-5 y estaban detrás de los Jaguars por 19 puntos al entrar en el último cuarto mientras jugaban sin Stroud, quien estaba fuera recuperándose de una conmoción cerebral.

En lugar de rendirse, los Texans se recuperaron para una victoria de 36-29 ese día para comenzar su racha de victorias en un juego que Ryans llamó "el punto de inflexión para toda nuestra temporada".

"Para nosotros, estar tan abajo en ese juego y que nuestro suplente Davis Mills tuviera una actuación tan decisiva para ponernos en posición de ganar ese juego. Siento que ese es el juego que cambió nuestra temporada", expresó Ryans. "Y simplemente nos mostró que no importa a qué nos enfrentemos, no importa quién esté en el campo, si nos mantenemos juntos, conectados, podemos superar cualquier cosa".