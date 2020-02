Tras secuestro virtual, Alma Nora Ibarra queda fuera de preolímpico

Luego de que sufriera un secuestro virtual que le impidió asistir al pesaje para su pelea en la que buscaría el boleto al torneo preolímpico de boxeo, la mexicana Alma Nora Ibarra quedó fuera del certamen que repartiría boletos a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, debido a que ya se cerraron los registros de los peleadores y es "prácticamente imposible modificarlos", según Ricardo Contreras, presidente de la Federación Mexicana de Boxeo Amateur (FMBA).

"El jueves, el mismo día que terminó el selectivo, teníamos que mandar los nombres de los boxeadores que nos van a representar en el selectivo de Buenos Aires. En ese momento sólo sabíamos que Alma no se presentó al pesaje", cuenta Contreras, presidente de la FMBA a EL UNIVERSAL Deportes.

"Por eso dimos como ganadora a otra peleadora y a Alma la anexamos como reserva. Esto significa que ésta última no peleará en el preolímpico salvo que le pase algo a la peleadora titular".

Contreras añade que el jueves mismo era el cierre de registros para el preolímpico continental de Buenos Aires y que es "imposible hacer un cambio" para que Ibarra pueda competir.

El directivo dice que también sería injusto para la peleadora que ganó su boleto al presentarse al pesaje. El preolímpico de Buenos Aires se realizará del 23 de marzo al 3 de abril próximo.

"Lo que plantearé en la siguiente junta técnica es que ella sea la seleccionada en esa división para el Preolímpico Mundial de París, que se realizará en junio próximo. Ésta sería la última eliminatoria para Tokio 2020", agrega Conteras.

Miguel Torruco Garza, titular de la Comisión Nacional de Boxeo, dice a este diario que la siguiente semana se reunirán el organismo que el preside, la Federación Mexicana de Boxeo y la Conade para hablar sobre el tema.

"Hablaremos el caso. Es algo que se debe analizar", sostiene Torruco Garza, cuando se le pregunta si Ibarra aún podría asistir al certamen preolímpico de Buenos Aires. Sin embargo, no respondió acerca de que las fechas de los registros ya habían sido cerradas, de acuerdo a lo que dijo Contreras.