Trayectoria de Éxito para JJ Monsiváis

El estratega del equipo potosino de ciclismo Canel´s Specialized, Juan José Monsiváis García, fue galardonado con la presea "Trayectoria de Éxito" por su más de 20 años en el fomento y desarrollo del deporte tubular, no solo en San Luis Potosí, sino en todo el país.

En lo que fue la edición 21 de la entrega, Juan José fue uno de los 13 potosinos que fueron reconocidos en su desempeño y que han puesto en alto el nombre de nuestro Estado, y Monsiváis García lo ha realizado también a nivel internacional.

"Es un gran orgullo y un honor recibir la presea por lo que agradezco a la Fundación Trayectoria de Éxito en reconocer mi trabajo en más de veinte años en el fomento y desarrollo del deporte, en especial mi pasión que es el ciclismo" dijo el galardonado.

Agregó "mi labor siempre la hago con mucha ilusión de ahí que me he forjado como estratega del mejor equipo de México que es Canel´s Specialized con quien he festejado importantes triunfos y de las derrotas nos hemos levantado".

"Recibo la presea, pero es de todos ustedes que siempre me apoyan de una u otra manera, gracias a mis patrocinadores Canel´s Specialized, mis corredores, fans, medios de comunicación y mi familia ya que gracias a ellos he podido llegar a estos momentos tan preciados, este tipo de reconocimientos me motiva para seguir adelante, espero que más deportistas puedan pronto recibir también este galardón".

Cabe señalar que la entrega de la "Presea Trayectoria de Éxito", se lleva a cabo anualmente desde 1999, es el medio ideal de reconocimiento por su gran difusión y alcance galardonando a los emprendedores exitosos más destacados de nuestro Estado. En un entorno familiar, la Sociedad reconoce su esfuerzo y perseverancia, otorgándoles como tributo el premio, así como un reconocimiento escrito.

Actualmente Juan José tiene colocado al equipo continental Canel´s Specialized en el tercer puesto de la Unión Ciclista Internacional en América, además, en distintas ocasiones, ha estado al frente de la dirección técnica de la Selección Mexicana, el estratega potosino recibió la noche del jueves una presea más dentro de su trayectoria en el ciclismo profesional de nuestro país.