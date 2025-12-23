Trepidante etapa en Costa Rica

La 59ª edición de la Vuelta Internacional a Costa Rica vivió una intensa y decisiva novena etapa en el circuito de Palmares, donde el equipo Canel´s-Java volvió a mostrar solidez, carácter y ambición, con Alex Gil como principal referente en una jornada marcada por la alta exigencia montañosa y un cierre vibrante al sprint.

La etapa constó de 92.5 kilómetros, considerada corta pero sumamente selectiva, al acumular más de 2,100 metros de desnivel y tres ascensos puntuables, factores que convirtieron el trazado en un auténtico campo de batalla previo al desenlace de la competencia.

Desde el banderazo de salida, bajo condiciones climáticas estables con 26 grados de temperatura, humedad moderada y sin presencia de viento, el conjunto Canel´s-Java se mantuvo compacto en el pelotón, controlando el ritmo hasta el primer ascenso del día, el Alto de Santiago de tercera categoría, donde destacaron Efrén Santos y Alex Gil.

La carrera se rompió de manera definitiva en el Alto del Aguacate, un exigente puerto de primera categoría con cerca de 10 kilómetros al 8 por ciento de pendiente media. En este punto se formó una escapada de gran nivel, mientras el pelotón quedó completamente fragmentado, confirmando el carácter decisivo de la jornada. Posteriormente, se presentaron reagrupamientos parciales a diez kilómetros de la meta, con Alex Gil bien posicionado.

En los kilómetros finales, tras un descenso técnico y una breve pero intensa subida antes de la llegada, Gil buscó imponerse en el sprint final; sin embargo, tras un largo y extenuante trabajo, cruzó la meta en la cuarta posición, quedándose cerca del podio de la etapa.

En cuanto a los resultados del equipo en la novena etapa, Alex Gil fue el mejor clasificado al finalizar cuarto, a un minuto del ganador. Le siguieron Efrén Santos en el lugar 16, Sebastián Brenes 42, Heiner Parra 45, Owen Wright 56, Ignacio Prado 57 y Cormac McGeough 58.