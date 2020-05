Tres clubes recurren al TAS para "salvar" el Ascenso MX

Los Leones Negros, la Universidad Autónoma de Tamaulipas y los Venados de Mérida acudieron al Tribunal de Arbitraje Deportivo para tratar de revocar la medida que tomó la Liga MX de revocar el ascenso y el descenso.

Por medio de un comunicado dado a conocer por el Patronato de Leones Negros se anunció la medida, señalando que se utilizó a la pandemia de coronavirus para realizar los cambios.

"Como ya es sabido por los aficionados y el medio futbolístico, la pandemia de Covid-19 que tanto daño ha causado en todo el mundo y contra la que estamos luchando en México en su etapa más crítica, fue utilizada lamentablemente para imponer la suspensión por 6 años del ascenso y descenso en el futbol mexicano.

"Nunca en nuestro futbol mexicano se había tomado una decisión tan impopular y dañina para la competitividad de la Liga de Ascenso".

En el comunicado se refrenda que las organizaciones no "solaparán" está decisión.

"Como organizaciones deportivas que nos desarrollamos en una sociedad democrática, sustentada en un estado de derecho, no podemos soslayar, solapar o doblegarnos ante decisiones evidentemente arbitrarias e injustas.

"Es por ello que, a través de este comunicado, informamos que los clubes Correcaminos de la UAT, Leones Negros de la Universidad de Guadalajara y Venados de Yucatán hemos presentado formalmente una apelación ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) en contra de la decisión de la FEMEXFUT de suspender el ascenso por 6 años".

El objetivo principal de esta situación, "es revocar la medida para que continúen los torneos en el mismo formato que actualmente tienen.

"Como lo manifestamos anteriormente el proceso está en manos de los abogados. Siempre hemos actuado de buena fe exponiendo nuestros argumentos y razones. Queremos dejar claro que la decisión que hemos tomado no es en contra de la FEMEXFUT, sino a favor del futbol mexicano".