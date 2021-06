Triatletas nacionales logran pase a Tokio 2021

La selección de once triatletas mexicanos que participaron en la Copa Mundial de Triatlón, realizada en Bahías de Huatulco este 13 y 14 de junio, alcanzó un cuarto y séptimo lugar, en la categoría varonil; mientras que en la femenil logró un onceavo lugar.

De la selección, el más destacado fue David Núñez, quien entró en el cuarto lugar general con tiempo de 53:24.8 y más atrás, en el séptimo, Crisanto Grajales, que reafirma la plaza olímpica para México, con tiempo de 53:35.1.

Ya en la carrera, que fue de 10 kilómetros, el grupo se dividió por completo y competidores, como Crisanto Grajales, que le costó la primera transición, ya no pudo alcanzar a los punteros, pero David Núñez hizo el esfuerzo y estuvo a dos segundos de subir al pódium.

Habrá que esperar para dar a conocer el segundo seleccionado mexicano para Tokyo, pues la Unión Internacional de Triatlón (ITU por sus siglas en inglés,) dará a conocer el ranking mundial.

La plaza de la selección nacional de triatlón en la rama femenil, luego del resultado de esta competencia, fue para Claudia Rivas, quien quedó en el sitio 11 con un tiempo de 1:01.22 y para Cecilia Pérez, que por una lesión no pudo completar la carrera, pero que en el nado y la bicicleta estuvo dentro del pelotón principal.

En esta competencia, México se presentó con once triatletas, entre ellas la oaxaqueña y campeona mundial juvenil, Cecilia Sayuri Ramírez Alavez, quien terminó la carrera junto con el resto del equipo mexicano.

El gran triunfo del triatlón se lo llevó el canadiense Tyler Mislawchuk, quien quedó en primer lugar de la Copa Mundial élite de la rama varonil, al cronometrar un tiempo oficial de 53 minutos, 8 segundos 6 centésimas.

Mientras que los brasileños Manoel Massias y Miguel Hidalgo entraron en el segundo lugar con tiempo de 53:20.5 y 53.22.3 respectivamente para darle paso al representante de México, España y Estados Unidos con los primeros seis de la clasificación.

La ganadora de la rama femenil, con un tiempo de una hora, 23 segundos, Alberte Kjer Pedersen de Dinamarca, se quedó con el primer lugar de la Copa Mundial de Triatlón en la rama femenil, dentro de la competencia que se realizó con la participación de 44 mujeres de diferentes países.

El segundo lugar fue para Kirsten Kasper, de Estados Unidos, que marcó un tiempo de 1:00.36 en un duelo cerrado en la llegada con Lisa Perterer, de Austria, que entró dos centésimas más tarde que la del país del norte.

Este evento fue la última parada y oportunidad para las participantes que deseaban clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, por tal razón, el nivel de competencia fue máximo.

En el caso del equipo mexicano, en esta justa deportiva se definió a sus dos representantes.

La actividad del segundo día del último evento antes de Juegos Olímpicos arrancó a las 8:00 horas en la Bahía de Santa Cruz; en competencia hubo 50 deportistas de diferentes países, entre ellos México, que definiría sus dos plazas para Tokio 2020.