Triunfa Brenes en la etapa 2

La escuadra Canel´s-Java, dirigida por Juan José Monsiváis, ha tenido un arranque positivo dentro de la Redlands Bicycle Classic, luego de disputarse las dos primeras etapas de la competencia en territorio estadounidense, donde sus corredores han logrado figurar entre los protagonistas.

Durante la primera jornada, el equipo enfrentó la contrarreloj individual "Toyota de Redlands Lake Perris", en un exigente circuito de 18 kilómetros alrededor del lago Perris. En esta prueba, el ciclista Owen Wright fue el mejor ubicado por parte de Canel´s-Java, al finalizar en la octava posición con un tiempo de 21:66, a 25 segundos del ganador. Este resultado representó el primer saldo favorable para la escuadra en la competencia.

Para el segundo día, la exigencia aumentó con la etapa "Trek-Hangar", donde el pelotón recorrió 24 vueltas a un circuito de 4.3 kilómetros, acumulando un total de 104.28 kilómetros. A lo largo de la prueba, el equipo mostró solidez táctica, manteniéndose constante en la disputa por los primeros lugares gracias a una estrategia bien ejecutada.

Fue en las vueltas finales cuando Sebastián Brenes, respaldado por el trabajo colectivo de su equipo, lanzó un ataque decisivo que lo colocó al frente del grupo. En un cierre intenso, el ciclista logró imponerse en el sprint final, cruzando la meta en la primera posición y otorgando a Canel´s-Java su primera victoria en esta edición de la competencia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Al término de la etapa, Brenes destacó la labor conjunta del equipo para alcanzar el triunfo: "Disputamos una carrera complicada, con muchos ataques en cada vuelta. Supimos administrar bien la competencia y me sentí protegido en todo momento, lo que me permitió llegar en condiciones para pelear la victoria. Afortunadamente se dieron las cosas y logramos este importante triunfo para el equipo en Estados Unidos", señaló.

Con estos resultados, Canel´s-Java reafirma su competitividad en la Redlands Bicycle Classic, perfilándose como uno de los equipos a seguir en el desarrollo de la competencia.